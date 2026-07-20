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保誠料北上就醫趨升 每年相關理賠約3000宗 照腸胃鏡費用平香港一半

商業創科
更新時間：10:26 2026-07-20 HKT
發佈時間：10:26 2026-07-20 HKT

港人北上就醫漸成風，保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示，過去兩年每年約有3,000宗香港客戶的理賠個案涉及北上就醫，在去年的個案當中，最多是涉及消化系統疾病，如照腸胃鏡，佔比達19%，而內地有關費用較香港至少平一半。她料北上就醫人數將會趨升，尤其驗身和簡單治療項目，但若是較複雜的重症，港客則會留港求醫，就連內地客也多了南下就醫。

多作簡單治療 重症仍留港醫治

歐陽佩玲談及跨境醫療時稱，2025年保誠的港客北上就醫的頭五大主要理賠原因依次為消化系統疾病（19%）；肌肉骨骼系統及結締組織（13%）；呼吸系統疾病（11%）；泌尿生殖系統疾病（10%）；內分泌、營養及代謝疾病（7%）。全年保誠成功處理約3,000宗這類內地跨境醫療個案，與2024年相若，理賠總額按年升2.4%。

她指出，北上求醫相關查詢正日益增加，初步估計港人到內地就醫將呈穩步上揚趨勢，尤其是驗身和簡單治療，但相對複雜的重症而言，港人會留港醫治，內地客亦多了來港就醫，因內地客反饋對香港醫療水平、設備以及創新均具信心。

至於跨境醫療的最終趨勢則視乎兩地政策，如兩地醫療報告和紀錄能否互通、又或醫療券運用的覆蓋率等。她又說，未來公司將持續拓展內地的合作醫療網絡，包括嘗試在成都洽商合作機會。

高端醫保保費升幅為單位數

在醫療通脹下，醫療保險保費加幅備受關注，歐陽佩玲透露，去年保誠的高端醫保保費升幅為單位數，整體醫保保費平均升幅為中單位數水平，低於香港醫療通脹預測水平。她強調，公司會從多角度考慮將保費釐定在客戶可負擔的範圍內，避免因保費過高而導致客戶斷單。

保誠設有出院免找數的醫療費用直付服務，歐陽佩玲表示，以符合該項服務資格的計劃及醫療服務計算，去年保誠直付服務的理賠個案佔比逾20%，今年上半年則近30%，期望明年可升至40%。至於獲預批直付的客戶，到最後被追回賠償款項的個案屬極少數。

此外，去年保誠醫療保障業務的年度保費等值銷售額（APE）按年升44%，歐陽佩玲指內地加強跨境資金監管對其業務影響不大。

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