SK海力士崔泰源料半導體短缺延續至明年 企業「恐慌」搶購 在港上市ETF急升

據韓國《每日經濟新聞》報道，SK海力士董事長崔泰源表示，AI快速普及帶來的半導體供應短缺，預計將延續至明年，記憶體價格短期內仍可能維持強勢。他坦言，目前價格已偏離正常水平，但需求增速遠超供應擴張，反而擔心價格進一步上升。韓股上周五休市，今早SK海力士（韓：000660）股價受壓，暫跌2.33%；不過，在港上市的南方兩倍做多海力士（7709）急升逾16%，暫報52.16元。

崔泰源日前在大韓商工會議所濟州論壇期間表示，預計明年AI相關半導體需求將較今年增加最少60%至100%；若計及整體記憶體半導體市場，需求亦可能增長至少50%至60%。

記憶體升勢非健康現象

談及產能擴張，崔泰源指出，各大廠商明年沒有太多擴產計劃，供求缺口只會進一步擴大。他形容，全球企業均在爭相要求取得更多記憶體供應，激烈程度必須用「恐慌」來形容 ，目前規劃中的擴產計劃不足以滿足急增需求。

不過，他強調，記憶體價格持續上升並非健康的市場現象，「價格應該下跌，現在的價格並不正常」，個人電腦及智能手機製造商亦不可能一直將記憶體漲價成本轉嫁給消費者，最終可能對下游產業造成壓力。

憂價格可能進一步上升

崔泰源認為，半導體企業不應為維持高價格而限制供應。他指出，即使利潤率略為下降，企業亦應增加產量、擴大整體市場，長遠帶來的收益反而更高。他警告，若記憶體價格長期處於過高水平，不但會吸引新競爭者進入市場，亦可能促使各國政府出面牽制。

然而，先進AI記憶體擴產需要龐大投資及較長建設時間，相關設備和技術人員亦不足。崔泰源表示，SK正盡力增加供應，但需求上升速度仍然更快，因此他最擔心的不是價格下跌，而是價格可能進一步上升。

他形容，SK目前的策略是「在所有能夠建設的地方增建產能」。

供應直接關係國家競爭力

崔泰源又指出，半導體供應短缺已不再只是企業之間的交易問題，而是直接關係國家競爭力。現時除了企業客戶，各國政府亦開始爭取記憶體供應，令半導體成為經濟安全及國家安全的核心資產。

他預計，AI產業除面對GPU、記憶體及電力等基礎設施不足外，未來亦可能出現目前未能預計的新瓶頸。由於AI市場正經歷產業結構轉變，而非經濟周期性波動，供應不足或會持續一段較長時間。