陳家強倡簡化強積金ETF審批流程 中長期允打工仔自選產品

港府正就新一份《施政報告》及首個《五年規劃》展開市場諮詢。香港上市公司商會主席陳家強接受訪問時透露，商會將向當局提交優化本地交易所買賣基金（ETF）市場的建議，冀進一步提升市場流動性。他提出分階段措施，短期優先簡化審批流程，中長期則推動強積金（MPF）框架改革，容許僱員自主選擇投資ETF。

陳家強指出，以澳洲為例，其整體金融市場規模雖小，但受惠於成熟的退休金制度，且當地提供大量追蹤海外指數或股份的本地ETF產品，有效留住資金，令ETF市場交投活躍。借鑑此經驗，商會提出針對本港的短期及中長期建議。

倡推動MPF框架改革

短期而言，他建議在現有ETF產品框架下，簡化在香港上市及以香港為註冊地的ETF審批流程。只要該ETF符合相關要求，便可獲批納入強積金投資計劃，毋須逐隻基金審批。中長期則需修改現有強積金框架，讓僱員可直接挑選及投資於合資格ETF，初期可從簡單、非複雜的產品開始，再逐步擴展至更廣泛的投資領域。

打工仔現無法直接投資ETF

陳家強解釋，現有MPF架構下，僱員無法直接投資ETF，必須經由成分基金間接配置。若成員能自主投資，更多退休資金將透過ETF渠道流入，不僅擴大ETF交易量，亦能反哺港股流動性，並增強對海外投資者的吸引力，形成良性循環。同時，本地ETF生態圈壯大後，將提升「ETF通」的承載力與吸引力，使內地投資者能在受監管閉環內便捷配置港股及全球資產。此外，直接投資ETF可減少中間環節費用，降低成員整體交易成本。

MPF配置ETF僅15% 基金界倡提升比例

資深基金界人士黃王慈明引述恒生投資管理數據指，在1.5萬億元強積金資產中，非正式估計僅約10%至15%投資於ETF，其中香港上市ETF佔比僅2%至5%，反映使用率偏低。

陳家強強調，所有改革難以一步登天，中長期方案較複雜，需與監管機構及持份者進一步商討，而且改革並非顛覆現有機制，而是為僱員提供額外投資選項。黃王慈明補充，本港強積金已有「積金易」平台及「全自由行」方案，制度漸趨成熟，現時正是進一步改革、賦予僱員更多自主權的合適時機。