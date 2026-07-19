騰訊升級發布具身智能全棧方案 助機械人開發提質提效

騰訊（700）在2026世界人工智能大會（WAIC）上，就具身智能與智能體領域帶來多項產品技術的升級發布。據公司公佈，騰訊正式升級發布具身智能全棧方案，貫穿雲底座、模型層、平台層與應用層，助力機械人本體及系統開發商提質提效；在智能體領域，基於個人與企業提效需求，推出差異化的全矩陣解決方案。

其中，面向企業用戶的騰訊雲企業級智能體開發平台ADP4.0海外版正式上線，同時發布「十大行業百大場景生態計劃」，目前該平台已落地30多個行業，覆蓋智能客服、知識管理、媒體生產等業務場景；面向個人用戶的騰訊WorkBuddy也已在iOS、Android與鴻蒙（HarmonyOS）上線獨立App。

騰訊公司副總裁林松濤表示，AI應用正從問答式交互走向任務式協作，從個人到工作再到企業，從一個助手到一個團隊再到一個組織，騰訊希望持續夯實模型和平台能力，讓AI成為每個人都能用、每個組織都能協同的生產力。

