Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里拓企業級AI應用創作平台秒悟團隊版 提升電商、營銷等行業團隊協同效率

商業創科
更新時間：10:10 2026-07-19 HKT
發佈時間：10:10 2026-07-19 HKT

阿里巴巴（9988）在2026世界人工智能大會（WAIC）上，發布企業級AI應用創作平台秒悟團隊版（Meoo Team），客戶無需編程基礎，用自然語言可生成應用、網站、小程序並一鍵部署。據內媒報道，Meoo Team解決企業在AI創作中面臨的資源統籌、權限分配與資產歸屬等問題，提升了電商、內容創作、產運、營銷、財務、教育等團隊的協同效率。

據報該產品自今年4月上線至今，每天已有上萬名用戶在Meoo上進行創作，其中有一半以上的用戶沒有技術背景，包括產品經理、運營、教師、設計師及創業者等群體。針對企業場景，Meoo負責人方文在WAIC上表示，團隊往往會在資源採購、資產共享、權限管理等方面遇到諸多阻礙，而Meoo Team的推出正是為了解決這些痛點。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
世界盃2026｜英格蘭6：4法國奪季軍 麥巴比壓美斯成史上入球王
世界盃2026｜英格蘭6：4法國奪季軍 麥巴比壓美斯成史上入球王
足球世界
4小時前
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
16小時前
90後港女轉行揸拖頭！月薪$2.9萬為自由 開工日常獲逾23萬點擊：唔會厭倦又可以賺錢
90後港女轉行揸拖頭！月薪$2.9萬為興趣 開工日常獲逾23萬點擊：唔會厭倦又可以賺錢
生活百科
13小時前
方嘉柏 (左圖左二) 與101歲余老太 (左圖左) 開心聚會 相片截圖來源： 謝玲玲IG@hlingling
方嘉柏與101歲余老太開心碰杯
馬圈快訊
20小時前
1999年台中潘阿愛3母女命案。 中時資料圖
奇案解密｜台灣三母女遭割頭分屍 殺人魔吳應弘：若沒被捕明年我要替她們做忌
奇聞趣事
4小時前
尖沙咀寶馬「黑玻璃」惹截查 揭男司機終身停牌仍駕駛 當場被捕。黎志偉攝
尖沙咀寶馬「黑玻璃」惹截查 揭男司機終身停牌仍駕駛 當場被捕
突發
10小時前
翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手
翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手
影視圈
18小時前
海洋公園企鵝變「世界盃神算」四強戰果神準！阿根廷/西班牙決賽心水係呢隊 網民：有見地！
海洋公園企鵝變「世界盃神算」四強戰果神準！阿根廷/西班牙決賽心水係呢隊 網民：有見地！
生活百科
19小時前
雞蛋保存秘訣｜生蛋可存放1年？即學4步正確處理｜附帶殼蛋/去殼蛋/熟蛋存放一覽表
雞蛋保存秘訣｜生蛋可存放1年？即學4步正確處理｜附帶殼蛋/去殼蛋/熟蛋存放一覽表
食用安全
17小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
2026-07-17 17:10 HKT