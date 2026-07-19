阿里拓企業級AI應用創作平台秒悟團隊版 提升電商、營銷等行業團隊協同效率

阿里巴巴（9988）在2026世界人工智能大會（WAIC）上，發布企業級AI應用創作平台秒悟團隊版（Meoo Team），客戶無需編程基礎，用自然語言可生成應用、網站、小程序並一鍵部署。據內媒報道，Meoo Team解決企業在AI創作中面臨的資源統籌、權限分配與資產歸屬等問題，提升了電商、內容創作、產運、營銷、財務、教育等團隊的協同效率。

據報該產品自今年4月上線至今，每天已有上萬名用戶在Meoo上進行創作，其中有一半以上的用戶沒有技術背景，包括產品經理、運營、教師、設計師及創業者等群體。針對企業場景，Meoo負責人方文在WAIC上表示，團隊往往會在資源採購、資產共享、權限管理等方面遇到諸多阻礙，而Meoo Team的推出正是為了解決這些痛點。