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SpaceX據報洽談向美國防部出售算力 金額或達數十億美元

商業創科
更新時間：10:09 2026-07-18 HKT
發佈時間：10:09 2026-07-18 HKT

據《華爾街日報》報道，SpaceX正與美國國防部洽談提供價值數十億美元的數據中心算力，用於運行AI模型。

報道引述知情人士指，SpaceX近幾個月已與Anthropic和Google簽署了類似協議，目前正計劃大幅擴展雲端運算業務。知情者又稱，最近幾周SpaceX員工討論了以更低價格向AI客戶提供算力的計劃，以便更直接地與CoreWeave等現有服務商競爭。

有官員擔心過於依賴馬斯克

若與國防部達成協議，這將成為SpaceX與五角大樓之間的最新一筆交易。五角大樓依賴該公司發射火箭，並管理用於通訊和飛彈追蹤的衛星。一些國家安全官員擔心，五角大樓過於依賴馬斯克的服務；馬斯克為美國總統川普2024年競選活動提供巨額資金，也引發了利益衝突的指稱。政府官員否認了這些批評。

與許多大型機構一樣，美國國防部正競相獲取雲端運算能力，以支持美國國家安全局等部門，以及在日常工作中使用AI的作戰人員。亞馬遜(Amazon)是五角大樓計算能力的主要供應商之一，該公司正投入500億美元擴充面向政府機構的算力，重點服務國防部。微軟(Microsoft)、Google和甲骨文(Oracle)也是國防部主要雲端服務供應商。

亞馬遜Google微軟均與軍方合作

國防部官員表示，隨著軍方擁抱AI，他們希望降低對單一科技公司的依賴。國防部最近批准包括SpaceX、亞馬遜、Google、微軟和甲骨文公司在內的一批公司，在涉密環境中使用它們的AI模型和其他技術。今年較早時與Anthropic發生的一場爭執，使國防部內部對被單一供應商綁定的擔憂升溫。

報道指，五角大樓正為一項名為「人工智能軍火庫」的新計劃尋求300億美元資金，該計劃聚焦於確保高端AI晶片供應。美國國防部在一份與2027年預算申請相關的文件中概述了該項目，這些預算申請目前正在國會討論。

SpaceX周五收報123.99美元，跌5.43%。
 

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