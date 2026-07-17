國產AI月之暗面Kimi K3面世 效能直逼Claude與GPT 成本僅1/3 一文看清中國AI最新模型

中國人工智能（AI）初創獨角獸「月之暗面」（Moonshot）宣布，推出新一代大型語言模型Kimi K3，參數規模達到2.8萬億，是目前全球參數最大的開源模型。據英國《金融時報》報道，Kimi K3模型系列最新版本，預計將達到甚至超越美國前沿AI企業Anthropic旗艦模型Claude Opus 4.8的效能水平。

月之暗面發布新一代模型Kimi K3，參數規模達到2.8萬億，是中國至今規模最大的AI模型。(網頁畫面截圖)

支援視覺理解 具備強大推理能力

北京月之暗面科技表示，Kimi K3原生支援視覺理解，具備100萬詞元（Token）上下文窗口，面向軟件工程、知識工作、深度研究及複雜推理等高難度場景進行優化，大幅提升處理高難度任務的能力。在訓練過程中，公司採用了自主研發的底層模型架構，並累積了一套科學的訓練方法。

技術層面上，K3採用了全新的Kimi Delta Attention（KDA）及注意力殘差（AttnRes）架構，並顯著擴大混合專家模型（MoE）的稀疏性，在896個專家網絡中僅激活16個。官方指出，透過上述結構性改變，K3的整體擴展效率較上一代Kimi K2提升約2.5倍，能更有效將算力轉化為AI智能。

在編程及Agent能力方面，K3在極少人類干預下，不但能從零開始構建出與業界標準相若的GPU編譯器「MiniTriton」，更曾在單次48小時的自主運行中，完成一款微型晶片的設計、優化及驗證。

模型亦具備「視覺在環」（Vision in the loop）能力，能將編程與圖像推理結合，實時編寫程式碼並檢視屏幕截圖進行修正，甚至能直接生成包含隨機地形及天氣系統的3D互動網頁遊戲。

編程及Agent測試勝Opus 4.8

根據月之暗面公布的測試結果，顯示Kimi K3在多數編程及通用AI Agent基準測試中，表現超越Claude Opus 4.8及OpenAI GPT 5.5。不過，在大部分測試中，Kimi K3綜合表現仍落後於Claude Fable 5與GPT-5.6 Sol等最強閉源模型。

Kimi K3在多數編程及通用AI Agent基準測試中，表現超越Claude Opus 4.8及OpenAI GPT 5.5。

Kimi K3的API服務及開發者文檔已同步上線。據官方定價，每100萬輸入Token在未命中快取時收費3美元，命中快取則降至0.3美元；每100萬輸出Token收費15美元。

相比之下，Anthropic最強閉源模型Claude Fable 5的API定價為每100萬輸入Token 10美元、每100萬輸出Token 50美元。單以標準牌價計算，Kimi K3的輸入及輸出價格均較Fable 5低約70%，凸顯中國AI模型在價格上的競爭力。

即日起，用戶已可通過Kimi官網、手機App、桌面客戶端、Kimi Code及API使用Kimi K3模型，當前默認思考強度為「max（極致）」，後續更新將增設「low」和「high」模式。

年內完成6輪融資 估值315億美元

月之暗面由楊植麟於2023年創立，其推出的旗艦大型語言模型Kimi迅速打開市場知名度，現已成為中國市場最廣為人知 AI 產品之一。

楊植麟出生於1992 年，祖籍廣東汕頭，先曾就讀北京清華大學及美國卡內基美隆大學，並曾於Meta及Alphabet旗下Google任職。公司背後投資方包括阿里巴巴、騰訊、IDG Capital和5Y Capital。

據報，月之暗面在今年內已完成6輪融資，最新投前估值高達315億美元。截至今年6月中旬，該公司的年度經常性收入（ARR）已突破3億美元，其中應用程式介面（API）的收入佔比超過七成。

中美AI模型差距收窄

市場分析指，Kimi K3發布或挑戰市場過往共識，即中國AI模型在性能上落後美國8至12個月。雖然美國最新模型在最複雜任務上仍然領先，但愈來愈多美國科技投資者及企業高層警告，中美AI模型差距正在收窄。