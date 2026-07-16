長和啟動世代交接 據報電訊業務出售後 霍建寧將退休

據彭博引述消息人士報道，長和系正部署管理層接班計劃，接近長和的投資者、銀行家及商業夥伴已獲告知，在公司完成電訊、港口及零售資產的出售和分拆後，部分高級管理人員預計將退休。主席李澤鉅挑選的新一代高層將負責監督資產出售所得資金的投資和部署，若交易完成，這筆資金總額至少達410億美元（約3200億港元）。

長和老臣子退場 霍建寧等料退休

知情人士透露，近期一連串交易由李嘉誠左右手、73歲的霍建寧領導，他預計在完成電訊業務剝離後退休。霍建寧於1979年加入長和系，其後升任聯席董事總經理，2024年退任後出任副主席兼電訊業務執行主席。其他仍在任的資深高管還包括72歲的黎啟明，他主管屈臣氏集團；以及李嘉誠79歲的妹夫甘慶林，負責基建業務。

長和大多數高管已在集團工作超過30年，董事會成員平均年齡約69歲，屬恒指成分股最高之一。

年內連售電訊及配電資產

長和在過去一年加速投資組合重組。今年5月，集團以58億美元出售其在英國最大流動電訊商VodafoneThree股權，標誌退出電訊業務的重要里程碑。集團亦正考慮為屈臣氏集團進行IPO，集資額至少達20億美元。今年初，公司及旗下聯屬公司同意以約140億美元出售英國最大電力配電網絡UK Power Networks。

然而，擬以逾190億美元出售43個全球港口的計劃則陷入停滯，因中美在戰略資產上的緊張局勢升溫，特別是巴拿馬運河碼頭已成為中美博弈的焦點。

長和系近年歐洲資產交易

時間 項目 交易性質 金額（港元） 2026年 英國電訊商VodafoneThree 出售 約454.94億元 2026年2月 英國最大配電商UK Power Networks 出售 約1,768億元 2026年1月 英國鐵路車輛租賃公司UK Rails 出售 - 2025年6月 3英國與Vodafone英國電訊業務 合併 約138億元 2024年5月 英國可再生能源資產組合UU Solar 100%權益 收購 約8.9億元 2024年4月 北愛爾蘭配氣網絡Phoenix Energy全部權益 收購 約74億元 2020年 一系列歐洲發射塔資產與業務 出售 約910億元

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新一代需備投資背景

香港Port Shelter投資管理創辦人Richard Harris指出，若長和真的出售這些業務，資產負債表上將會有巨額現金，「他們打算如何調動這筆資金？他們會關注哪些行業呢？」

香港VL資產管理首席投資官Vincent Lam表示，新一代領導人可能需要與資深交易員不同的技能組合，隨著綜合企業越來越聚焦資本配置與股東回報，而非擴展經營業務，企業正轉向聘請具投資背景的高管。他舉例，怡和洋行控股已招聘前私募股權高管，作為其自身轉向投資組合管理與投資回報策略的一部分。

法國外貿銀行高級經濟學家Gary Ng認為，長和下一階段可能需要具備傳統行業以外專長的高管，「在瞬息萬變且日益不確定的世界中，對技術的願景、地緣政治上的靈活性，以及對風險的敏感度，都可能成為關鍵因素。」

長和未回應置評請求。

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