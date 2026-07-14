中人壽和中國神華齊發盈喜 分別料盈利倍增逾2倍和溫和增長約4.7%

中人壽（2628）發盈喜，預期截至6月底中期錄得淨利潤約1289.33億元至1371.19億元（人民幣，下同），按年增加2.15倍至2.35倍。去年同期淨利潤為約880.02億元到961.88億元。

中人壽表示，業績預增的主要原因包括公司錨定「三堅持」、「三提升」、「三突破」高質量發展核心思路，持續深化資產負債聯動，深入推進產品和業務多元，科學管理負債成本，有效提升投產效能，令公司可持續發展基礎進一步夯實；加上公司投資堅持服務實體經濟，踐行長期投資、價值投資、穩健投資理念，圍繞資產負債匹配做好長期投資布局，提升投資專業能力，不斷增強投資組合收益韌性和長期回報潛力；及公司資產配置持續優化，新質生產力等領域布局穩步推進，取得良好投資業績。

中國神華上半年利潤最多增4.7%

同日中國神華（1088）亦發業績預告，預期今年上半年利潤為284億元至319億元，較去年同期經調整利潤數據304.78億元，增加最多4.7%。

中國神華表示，期內對公司利潤有利因素是煤化工業務量以及自有鐵路、港口、航運業務量增加帶來煤化工和運輸業務利潤按年增長；同時稅金及附加同比增長，以及其他費用同比有所增加，亦對本期利潤產生不利影響。