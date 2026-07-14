DeepSeek梁文鋒成全球AI創辦人首富 身家360億美元  持股高達78%

初創公司DeepSeek創辦人梁文鋒的淨資產在公司最新一輪融資後達360億美元，成全球AI模型創辦人首富，同時亦位列中國第八大富豪，僅次於硬件AI億萬富翁、寒武紀科技共同創辦人陳天石。

保留近78%股份

據彭博報道，梁文鋒的大部分財富源於他對DeepSeek的控制權。早前公司於6月完成74億美元融資後，估值突破500億美元（約3900億港元），梁文鋒則在該輪融資中個人投入30億美元。據彭博億萬富翁指數顯示，其持股比例經稀釋後估計仍達約78%，目前個人身價約為360億美元，遠高於先前的167億美元。

是次融資後，梁文鋒的身價遠超OpenAI共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）的255億美元，及Anthropic共同創辦人阿莫迪（Dario Amodei）的80億美元。雖然後兩家公司擁有接近1萬億美元的估值，但其股權更分散於較大的投資者基礎或多位共同創辦人之間。

值得注意的是，梁文鋒與美國同行最大的分別在於他保留股權的比例極高。在美國，打造一家價值500億美元的AI公司，通常需要將大量股權轉讓給科技巨頭及創投公司。相比之下，梁文鋒保留了近78%的股份，大幅提升個人財富和對公司的控制權，在現代AI創辦人中實屬罕見。

早期利用龐大交易獲利

梁文鋒於2023年創立DeepSeek，作為其對沖基金公司浙江幻方量化AI部門的衍生企業。公司早期利用龐大的交易獲利，在美國出口管制收緊之前囤積先進圖形晶片，為DeepSeek開發突破性模型提供所需的算力，而無需依賴傳統創投。

在2025年初，DeepSeek推出性能可媲美OpenAI等美國競爭對手，但成本更低的模型，震撼全球科技業。隨後公司保持強勁勢頭，在近期展示最新的V4模型，並公開宣稱該模型可兼容內地科技巨頭華為生產的晶片。