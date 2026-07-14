Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DeepSeek梁文鋒成全球AI創辦人首富 身家360億美元  持股高達78%

商業創科
更新時間：15:20 2026-07-14 HKT
發佈時間：15:20 2026-07-14 HKT

初創公司DeepSeek創辦人梁文鋒的淨資產在公司最新一輪融資後達360億美元，成全球AI模型創辦人首富，同時亦位列中國第八大富豪，僅次於硬件AI億萬富翁、寒武紀科技共同創辦人陳天石。

保留近78%股份

據彭博報道，梁文鋒的大部分財富源於他對DeepSeek的控制權。早前公司於6月完成74億美元融資後，估值突破500億美元（約3900億港元），梁文鋒則在該輪融資中個人投入30億美元。據彭博億萬富翁指數顯示，其持股比例經稀釋後估計仍達約78%，目前個人身價約為360億美元，遠高於先前的167億美元。

是次融資後，梁文鋒的身價遠超OpenAI共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）的255億美元，及Anthropic共同創辦人阿莫迪（Dario Amodei）的80億美元。雖然後兩家公司擁有接近1萬億美元的估值，但其股權更分散於較大的投資者基礎或多位共同創辦人之間。

值得注意的是，梁文鋒與美國同行最大的分別在於他保留股權的比例極高。在美國，打造一家價值500億美元的AI公司，通常需要將大量股權轉讓給科技巨頭及創投公司。相比之下，梁文鋒保留了近78%的股份，大幅提升個人財富和對公司的控制權，在現代AI創辦人中實屬罕見。

早期利用龐大交易獲利

梁文鋒於2023年創立DeepSeek，作為其對沖基金公司浙江幻方量化AI部門的衍生企業。公司早期利用龐大的交易獲利，在美國出口管制收緊之前囤積先進圖形晶片，為DeepSeek開發突破性模型提供所需的算力，而無需依賴傳統創投。

在2025年初，DeepSeek推出性能可媲美OpenAI等美國競爭對手，但成本更低的模型，震撼全球科技業。隨後公司保持強勁勢頭，在近期展示最新的V4模型，並公開宣稱該模型可兼容內地科技巨頭華為生產的晶片。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
01:44
「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式
社會
5小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
10小時前
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
5小時前
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
影視圈
6小時前
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
2小時前
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
2026-07-13 12:57 HKT
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金。
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金
影視圈
18小時前
施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」
施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」
影視圈
17小時前
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
02:39
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
社會
5小時前