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內地AI企業或減Nvidia依賴 DeepSeek據報自研AI晶片 智譜洽專屬AI處理器

商業創科
更新時間：10:55 2026-07-08 HKT
發佈時間：10:55 2026-07-08 HKT

內地AI初創公司DeepSeek據報正開發自有的AI推理晶片，以降低其對英偉達（Nvidia，NVDA）及華為晶片的依賴；同時，智譜（2513）亦與內地晶片設計公司洽談，計劃為其GLM模型系列打造專屬AI處理器。

DeepSeek增聘晶片設計工程師

據外媒引述消息指出，DeepSeek約在一年前啟動有關開發晶片計劃，主要用於模型推理而非模型訓練，目前尚處於早期階段，但正在與外部合作夥伴接洽，並與晶片設計、代工及記憶體相關企業洽談，且近幾個月也加強了晶片設計工程師的招聘，但並未在公開招聘平台上發佈招聘資訊。

另一方面，智譜近期亦向幾家內地晶片設計公司洽談合作，以開發針對其GLM模型運行的AI處理器（ASIC），專為執行與特定模型相關的特定任務而設計，而非Nvidia GPU的通用架構；一旦模型架構穩定下來，能提供更優異效能和更低的每詞元推論成本，不過，相關討論仍處於初期階段，而整個計劃可能需要逾兩年時間。

一如其他開發商 盼增更大掌控權

報道指出，透過上述計劃，兩家公司將加入其他全球AI開發商行列，對其模型背後的硬件尋求更大掌控權，並降低運行成本。早前有報道指OpenAI在上月推出了由博通合作開發的首款客製化推論晶片「Jalapeno」，而Anthropic也一直在考慮開發AI晶片。

同時，這項計劃亦具額外戰略意義，在美國出口管制限制中國企業購買Nvidia先進晶片後，運算資源的可取得性從單純的成本考量轉變為制約因素，中國當局亦持續敦促科技企業開發國產替代方案，而DeepSeek創辦人梁文鋒早前受訪時曾表示，晶片出口管制對公司是一項挑戰。

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