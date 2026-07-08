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廟街沒有「特色」就不成廟街｜周顯

商業創科
更新時間：10:07 2026-07-08 HKT
發佈時間：10:07 2026-07-08 HKT

大笪地和廟街，一處在香港島，一處在九龍，代表了上一代的草根文化。然而，這一代的年輕人也許都不太清楚這兩個傳統地標以前的特色，在這裏不妨說說。

在以前，香港人居住環境狹窄，雖然現在也很狹窄，但遠遠比不上當年一家八口一張牀的窘逼。所以，晚上肯定要出來到處逛，回家便睡覺，皆因電視是70年代才開始流行，在沒電視之前，只能聽收音機，總之，不出外便沒事幹。

以往假錶、老翻最受歡迎

廟街和大笪地，從賣物到表演甚麼都有，可是最受歡迎的是假錶，以及翻版錄音帶，到了80年代，就是翻版CD，90年代，大笪地沒有了，廟街主力賣的是翻版VCD和色情光碟。

到了80、90年代，冷氣開始普及，當有了冷氣，誰會日曬雨淋，去逛廟街呢？不過，如果是為了買假勞、翻版、色情光碟，那就沒辦法，只有去跑一趟了。

當然，廟街還有很多美食，還有少許算命攤檔，但另一別處所無的「特色」，是麻將館和色情場所。如果沒有了這些「特色」，那就不成廟街了。

周顯
 

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