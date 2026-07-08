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三星開始量產企業級固態硬碟PM1763 將應用Nvidia Vera Rubin平台

商業創科
更新時間：09:39 2026-07-08 HKT
發佈時間：09:39 2026-07-08 HKT

三星電子（韓：005930）已開始量產旗下最先進數據中心儲存設備，並將應用於Nvidia（NVDA）即將推出的Vera Rubin AI平台。該款企業級固態硬碟（Enterprise SSD）產品名為PM1763，曾於今年早前的Nvidia GTC大會首度亮相，並與新一代高頻寬記憶體（HBM4）及低功耗SOCAMM2 模組共同展示，為其AI數據中心完整解決方案的一部分。

讀寫速度較前一代升逾一倍

三星周三（8日）發聲明表示，PM1763採用最新V-NAND快閃記憶體晶片，以及全新開發的4納米控制器，讀寫速度較前一代產品提升逾一倍。該公司又指，PM1763可降低先進處理器與AI加速器的資料延遲，並透過液冷散熱設計，在AI訓練與推論過程中維持高速運作。

根據TrendForce資料顯示，今年第一季三星在企業級固態硬碟市場市佔率達35%，位居全球首位，後續依序為SK海力士（韓：000660）、美光（MU） 、鎧俠（日：285A）及SanDisk（SNDK）。
 

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