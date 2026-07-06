新世界獲批北都建住宅近7,000伙 最快2027財年起推出

新世界發展（017）宣佈，繼粉嶺馬適路及元朗南第一期動工後，集團位於元朗南第二期、元朗龍田村第五期及元朗欖口村項目，亦相繼取得規劃許可，合共可發展近7,000伙住宅，進一步擴展北部都會區版圖。

粉嶺馬適路項目提供2,300伙

集團表示，目前擁有佔地約1,500萬平方呎土地面積的農地儲備，包括粉嶺馬適路及元朗南的兩個大型住宅項目，並計劃於2027財政年度推出市場。其中粉嶺馬適路大型商住項目由集團與招商局蛇口工業區控股合作發展，將提供約2,300伙住宅單位，可建樓面面積逾110萬平方呎，並將設有區內最大型商場。

至於元朗南住宅項目則由集團與華潤置地（海外）合作發展，其首幅住宅用地去年動工，預計2029年落成；第二期發展用地亦於今年6月取得規劃許可，預計2030年落成。元朗南兩期住宅項目合共約提供1,900伙，可建樓面面積逾72萬平方呎。

另外，集團參與的永寧村土地共享項目在今年第二季亦已完成前期的規劃程序，將打造為可提供約5,800伙公私營房屋的小社區。

滶蘊首日招標吸金逾22億元

物業銷售方面，滶蘊首日招標即售出39伙瑰麗級大宅，套現逾22億元，創今年單日套現金額新高，平均成交價逾5,680萬元，呎價近4萬元。當中一個四房連天台特色戶成交價9,144萬元，以呎價56,866元創今年豪宅樓花新高。截至6月底，連同以價單形式發售的單位，項目累沽59伙，套現近27億元。此外，柏傲莊系列重售以來累售382伙，套現逾62億元。

漢溪K11在端午節期間將文化IP「久仰了大詩人」快閃活動首次引進華南。

廣州K11端午節會員銷售增70%

內地業務方面，廣州K11以嶺南彩燈結合非物質文化遺產剪紙，製作全長33米的游龍，帶動新消費會員人數在端午節假期按年增長1.32倍，會員銷售按年增長逾70%，最高級別的黑卡及金卡會員消費亦顯著提升。漢溪K11在端午節期間亦將文化IP「久仰了大詩人」快閃活動首次引進華南，吸引親子家庭客到訪；「2026年版」中國國家地理．探索極致發現科學藝術影像展等主題活動亦正舉行，帶動人流按月增長22%，整體銷售額按月增長近30%。

廣州K11的端午節慶活動帶動新消費會員人數在節日期間按年增長1.32倍。

至於深圳K11 ECOAST在第二屆海濱文化節舉辦一系列活動，包括著名韓團快閃店、戲劇巡遊及音樂會等，帶動端午節假期人流突破30萬人次，銷售額實現雙位數增長。武漢K11舉辦的端午節慶活動及動漫遊戲IP主題活動，刺激端午節假期銷售額大增52%，新增消費會員亦按年增長75%。

內地住宅方面，位於廣州白鵝潭核心商業區的「新世界．天馥」在6月份推出約818至1,496平方呎的新戶型，並在推售當天吸引逾300組買家到場。