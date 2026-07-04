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AI擬人化管理辦法7.15實施 豆包及通義千問同日下線智能體功能 

商業創科
更新時間：11:55 2026-07-04 HKT
發佈時間：11:55 2026-07-04 HKT

字節跳動旗下豆包及阿里巴巴（9988）旗下通義千問，今日（4日）均宣布智能體（AI代理）功能將於7月15日下線，同日為內地《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》正式實施日期。

建議用戶提前備份重要內容

據內媒報道，豆包發布《豆包智能體功能下線通知》，稱由於產品功能調整，智能體功能將於7月15日下線。用戶其後仍可在一段時間內查看並自行保存智能體訊息及歷史對話數據，10月15日後，豆包將根據《隱私政策》對智能體相關數據進行處理，後續將無法在豆包內查看或恢復。

通義千問同日也向用戶推送《千問智能體服務下線提醒》，表示千問智能體功能與服務將於7月15日正式下線，下線後用戶將無法繼續訪問相關智能體配置及歷史對話記錄。兩間公司均建議用戶，通過複製、截圖或分享等方式提前備份重要內容。

國家網信辦、國家發展改革委、工業和信息化部、公安部、市場監管總局今年4月聯合公布《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》，自7月15日起施行。該《辦法》旨在促進人工智能擬人化互動服務健康發展和規範應用，維護國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益。

上海下架逾1.4萬個違規智能體

據報上海市委網信辦近期向近百家重點平台進行法規宣貫，督導企業嚴格落實未成年人身份核驗，防範情感依賴與消費誘導。上海市委網信辦日前通報「清朗·整治AI應用亂象」專項行動第一階段成果，累計下架違規智能體1.4萬餘個。

相關文章：市監總局及商務部擬修訂電子商務法 擴大適用範圍、豐富規制手段

 

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