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Anthropic據報洽三星代工自研AI晶片 冀減輕對英偉達依賴

商業創科
更新時間：11:51 2026-07-03 HKT
發佈時間：11:51 2026-07-03 HKT

據The Information引述消息報道，AI公司Anthropic在周四（2日）正與三星電子洽談，擬委託其代工製造客製化AI晶片，藉此強化算力布局，降低對單一晶片供應商的依賴。 

仍處於初期階段

報道指出，Anthropic的計劃仍處於初期階段，尚未決定晶片功能，效能規格及如何整合至伺服器中，距離量產還有一段時間。亞馬遜的Trainium晶片，Google的TPU及Nvidia的GPU仍將是Anthropic運算策略的核心。

隨著算力需求持續攀升，愈來愈多AI公司亦開始投資自研晶片以提升運算效率，降低成本，並減少對英偉達等AI晶片公司的依賴。4月有消息傳出Anthropic計劃自行研製晶片以以應對晶片短缺問題，而OpenAI亦在上月與博通共同推出了首款客製化AI晶片「Jalapeño」，希望針對其模型需求定制更高效率的硬件。

相關文章：Anthropic傳探索自研AI晶片 以應對AI晶片短缺 計劃目前仍處早期階段

 

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