瑞銀報告指全球財富按年增逾10% 三年最大升幅 香港百萬富翁密度約一成

瑞銀集團發布最新《2026年全球財富報告》顯示，全球財富正經歷顯著擴張與結構性轉變。去年以美元計算的全球個人財富按年增長超過10%，按年增長逾10%，為三年來最大升幅，亦是連續第三年錄得正增長。

而報告中亦指出，全球財富分布正由傳統的「金字塔形」逐步演變為「鑽石形」，反映處於最低財富區間（0至1萬美元）的人口比重持續下降，而更多人群正向上流動。而他亦預計在未來20至30年間，全球將迎來高達83萬億美元的大規模財富傳承，標誌著財富管理與資本流向即將面臨根本性的重塑。

亞太區佔全球財富三分一 香港百萬富翁密度約一成

聚焦亞洲市場表現，瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，亞太區繼續在全球財富創造中擔任重要角色，目前約佔全球財富三分之一，並於2025年錄得接近6%的個人總財富增長。她指出，中國內地仍是長期財富創造的重要動力，過去二十年在高淨值人士市場錄得全球最快的增長之一。

同時，香港約每十名成年人中已有一人為美元百萬富豪，台灣的百萬富豪人數亦持續增加。她強調，亞太區平均財富持續上升但分布更趨不均，這突顯出專業財富規劃在協助客戶跨世代保全及增長財富上的重要性。

西歐增長跑贏亞太 匯率與股市參與度成關鍵

而針對財富增長的區域差異，瑞銀投資總監辦公室經濟學家James Mazeau指出，各地區的財富表現出現明顯分化。去年西歐財富增長高達17%，而亞太區增幅則略低於6%。他解釋此現象主要受匯率效應及家庭對股票市場的參與程度所影響，如美國與中國等市場便顯著受惠於科技與AI板塊的股市繁榮。

面對市場對香港高淨值人士增長放緩的關注，他強調香港作為全球主要財富樞紐的地位依然穩固，百萬美元富翁的集中度接近10%，而全球富裕階層的遷移往往受生活方式與整體經濟等多重複雜因素影響，而非單一稅收考量，因此不應簡單預測香港的財富規模會出現急劇下滑。

女性及年輕世代財富佔比上升 未來20年83萬億美元大規模傳承

在財富人口結構演變與宏觀政策影響上，瑞銀全球財富管理首席經濟學家Paul Donovan強調，財富擁有者的組成特徵正在改變。根據瑞銀內部數據，女性客戶比例已上升至46%，且X世代與千禧世代的LGBTQ+認同比例更達20%。他認為這些新興財富掌控者的價值觀將深刻影響未來15至20年的資本投資流向與資本成本。

與此同時，面對各國政府債務高企的現狀，他預計政府將更積極地尋求「動員財富」以降低公共借貸成本。鑑於直接開徵財富稅或遺產稅面臨較大政治阻力，政府未來更可能透過提高資本利得稅，或運用如提供稅務優惠鼓勵私人財富購買政府債券等手法，進一步來引導市場資金流向。