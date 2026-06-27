CASIO復古錶爆紅掀熱潮 靠香煙指環賺第一桶金 首款電子錶已面世逾50年

鐘錶界近期掀起一股復古平價錶熱潮，其中CASIO Vintage AQ-230系列多款配色成為社交平台熱話，連帶AQ-240、AQ-800等經典型號亦再度受到追捧。原本定價僅數百港元的入門款手錶因近期在Threads等平台爆紅，不但帶動本地零售市場搶購潮，也令這個擁有逾半世紀腕錶研發歷史的日本品牌，再次成為市場焦點。

在大埔開業逾30年的鐘錶店負責人向《星島頭條》記者表示，近期CASIO手錶查詢及銷情均顯著上升，「現在每天都有很多人來買，我忙到連午飯都無時間食。」採訪當日，店內擠滿前來選購手錶的顧客，店主忙於為客人調校時間及錶帶長度。

到場選購的顧客劉小姐表示，CASIO一向予人耐用、實用及性價比高的印象，無論平價還是較高價產品線均有覆蓋；正因如此，除了部分Vintage款式近日成為熱話，消費者對品牌的接受度仍然相當高。

對Z世代（Gen Z）消費者而言，CASIO手錶是兼具復古設計、實用功能與可負擔價格的時尚單品；而今次熱潮，亦同時喚醒了不少80後及90後中學時期戴電子錶的青澀回憶。回顧品牌半世紀的發展軌跡，CASIO於2024年迎來研發手錶產品的50週年。在日本鐘錶界「御三家」，即SEIKO（精工）、CITIZEN與CASIO，其中CASIO不僅是最年輕的一員，更是唯一並非以傳統鐘錶製造起家的品牌。

公司初期做「香煙指環」

CASIO的成立可追溯至1946年，當年工程師樫尾忠雄在東京創立公司，最初以生產計算機相關零部件為主，品牌名稱亦取自其姓氏「樫尾」的日語讀音「Kashio」。有趣的是，創業初期令公司打響名堂的首款產品並非電子設備，而是一枚「香煙指環」。這款產品讓使用者可將香煙固定於手指上，在沒有煙灰缸的情況下亦可輕鬆吸煙並騰出雙手工作。這項貼心設計在二戰後的日本大受歡迎，並為公司賺得第一桶金。

1949年，樫尾忠雄在東京銀座一場展覽上接觸到電動計算機，深受啟發，遂決定與兄弟合作投身研發。憑藉電子技術基礎，CASIO於1957年推出「14-A型」計算機，成為全球首款全電子式計算機，公司亦於同年正式更名為「カシオ計算機株式会社」（CASIO計算機株式會社）。這一階段的成功，令CASIO在日本電子工業中建立重要地位，亦為其日後進軍腕錶市場奠下技術基礎。

電子錶曾是奢侈品代表

1974年，CASIO推出旗下首款電子腕錶Casiotron，正式進軍鐘錶市場，是世界第一隻不須手動調整大小月或閏年的全自動電子錶。值得一提的是，首代Casiotron（QW02-10 系列）定價高達58,000日圓，幾乎等同於當時日本大學畢業生一個月的起薪，可見當年數碼手錶其實屬於科技與奢侈品的象徵。

首代Casiotron（QW02-10 系列）定價高達58,000日圓，幾乎等同於當時日本大學畢業生一個月的起薪。

此後數十年間，CASIO持續拓展腕錶版圖，並逐步形成不同產品定位。1983年推出的G-SHOCK系列，以高耐衝擊性能打響名堂，其後更由功能性腕錶演變為全球潮流文化符號；CASIO亦將電子計算技術融入腕錶之中，推出計算機錶款，集鬧鐘、秒錶、計時器及世界時間顯示等多項實用功能；1995年推出可測量高度與氣壓的ATC-1100，隨後發展成戶外定位鮮明的 PRO TREK系列；2004年則推出主打高階商務市場的OCEANUS系列。

CASIO將電子計算技術融入腕錶之中，推出計算機錶款。

1983年推出的G-SHOCK系列，以高耐衝擊性能打響名堂，其後更由功能性腕錶演變為全球潮流文化符號。

至於近日再度爆紅的AQ-230則於1995年面世，屬於指針與數碼顯示結合的經典型號。其金屬錶殼與金屬錶帶設計簡潔俐落，兼具復古感與實用性，面世近30年仍具極高辨識度。

從計算機零部件起家，到成為日本鐘錶代表品牌之一，CASIO的發展軌跡橫跨電子科技與大眾消費兩大領域。品牌既能推出G-SHOCK 這類具功能與潮流雙重屬性的產品，今次則憑AQ-230這類定價親民的Vintage款式重新吸引年輕客群，除了反映復古風潮持續升溫，亦顯示經典設計在數碼時代仍有強大市場吸引力。

對上一代消費者而言，它承載成長記憶；對新一代消費者而言，則是一種可以負擔、亦容易配搭的復古生活風格。這種跨世代的品牌認受性，正正是CASIO歷久不衰的原因。

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