國泰航空與香港快運5月載量增14% 暑期旺季前景保持樂觀

國泰（293）公布5月營運數據，國泰航空與香港快運合共載客超過330萬人次，按年上升14%。

短途目的地預訂量正加快

國泰航空上月載客量266.8萬人次，按年增加17%，客運運力增長10%。劉凱詩表示，上月中東局勢令旅客改於香港等樞紐轉機，使國泰航空客運網絡的整體載客率高達87%，同時商務及高端休閒旅客對前艙的需求殷切。她指，對暑期旅遊旺季的前景保持樂觀，尤其看好長途航線的表現，而短途目的地的預訂數目亦正加快增長。

快運暑期預訂有增長

香港快運5月載客量67.4萬人次，按年增加5%，運力增4%。劉凱詩稱，香港快運的東南亞航線強健需求，同時往返北京大興航線的乘客運載率超過90%。她指，暑期多個香港快運航點的預訂情況，呈良好增長態勢。

貨運量增11%

貨運業務方面，5月國泰載貨量逾15萬噸，按年增加11%，貨運運力增加6%。劉凱詩預計，航空貨運需求將保持堅韌，並繼續密切關注市場發展動向。

視作減持國航 錄14億元收益

另外，國泰有份持股的中國國航（753）早前完成A股發行，國泰的持股比例由15.09%降至12.85%，國泰將於上半年度確認估計約14億元的視作出售收益。



