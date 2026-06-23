Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國泰航空與香港快運5月載量增14% 暑期旺季前景保持樂觀

商業創科
更新時間：20:07 2026-06-23 HKT
發佈時間：20:07 2026-06-23 HKT

國泰（293）公布5月營運數據，國泰航空與香港快運合共載客超過330萬人次，按年上升14%。

短途目的地預訂量正加快

國泰航空上月載客量266.8萬人次，按年增加17%，客運運力增長10%。劉凱詩表示，上月中東局勢令旅客改於香港等樞紐轉機，使國泰航空客運網絡的整體載客率高達87%，同時商務及高端休閒旅客對前艙的需求殷切。她指，對暑期旅遊旺季的前景保持樂觀，尤其看好長途航線的表現，而短途目的地的預訂數目亦正加快增長。

快運暑期預訂有增長

香港快運5月載客量67.4萬人次，按年增加5%，運力增4%。劉凱詩稱，香港快運的東南亞航線強健需求，同時往返北京大興航線的乘客運載率超過90%。她指，暑期多個香港快運航點的預訂情況，呈良好增長態勢。

貨運量增11%

貨運業務方面，5月國泰載貨量逾15萬噸，按年增加11%，貨運運力增加6%。劉凱詩預計，航空貨運需求將保持堅韌，並繼續密切關注市場發展動向。

視作減持國航 錄14億元收益

另外，國泰有份持股的中國國航（753）早前完成A股發行，國泰的持股比例由15.09%降至12.85%，國泰將於上半年度確認估計約14億元的視作出售收益。


 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
南韓總統李在明下令徹查有女消防員被迫陪酒後跳樓身亡事件。法新社
01:13
南韓女消防員被迫陪酒後跳樓亡 總統李在明震怒下令徹查
即時國際
7小時前
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
保安入學試題目流出！大學生考保安全卷僅3題 網民：最後一題難過寫PhD論文？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
2小時前
百佳超級市場近年積極調整業務，今年內已有數間分店結業。黃大仙區友fb
百佳半年執5間！竹園商場分店6.29同街坊「講Bye Bye」 網民分析結業兩大原因！
社會
8小時前
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我
影視圈
12小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-22 09:58 HKT
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
連鎖快餐店長者優惠！樂悠咭／長者咭專享全日8折 堂食/外賣同步激減
飲食
9小時前
連鎖快餐店斬料加餸 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞 一連三日4pm起有售
連鎖快餐店斬料加餸 $38起歎紅燒豬手／鹽焗雞 一連三日4pm起有售
飲食
6小時前
「蝦頭舊愛」邵子風新田直播食飯 遭光頭YouTuber拳毆致滿面血 警拘一男涉襲擊
01:00
「蝦頭舊愛」邵子風新田直播食飯 遭光頭YouTuber拳毆致滿面血 警拘一男涉襲擊
突發
4小時前