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騰訊據報洽退出Marvelous等多項日本遊戲投資 部份寧願虧損也沽售

商業創科
更新時間：15:17 2026-06-23 HKT
發佈時間：15:17 2026-06-23 HKT

據彭博引述消息報道，騰訊（700）近日與日本多家遊戲工作室洽談退出投資，其中包括在東京上市的遊戲公司Marvelous，為騰訊重新評估其全球投資組合行動的一部分。

考慮協同效應是否消失

報道指出，騰訊在遊戲產業長期低迷的同時，還要在資本密集的AI競賽中追趕阿里巴巴（9988）和字節跳動等競爭對手，因此正嚴格審視其投資，以評估哪些項目仍可成為高回報項目，並在認為具增長潛力的項目中進行佈局。

同時，騰訊正在評估其在多家工作室的少數股權，在某些情況下即使虧損，也準備將股份出售回原管理團隊。至於退出投資的標準之一，會考慮與投資公司之間預期的協同效應是否已經消失。

强調電玩遊戲是核心業務

不過，騰訊在一份聲明中强調，「電玩遊戲是騰訊的核心業務」，且仍致力於與投資公司合作，以維持在日本遊戲市場的影響力。

報道又提到，遊戲產業經過疫情期間需求暴漲所帶動的急速擴張後，投資熱潮已明顯退燒。騰訊的舉動亦與內地競爭對手網易（9999）和Xbox業者微軟（MSFT）的類似舉動如出一轍。

其中，網易去年已陸續出售或關閉多個遊戲工作室，行政總裁丁磊放棄投資年收入難以達到數億美元規模的項目，微軟也正評估出售部份工作室，與3年前豪擲690億美元收購動視暴雪的樂觀態度形成強烈對比。

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