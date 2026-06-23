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Meta洩露追蹤員工滑鼠及鍵盤等數據 急叫停內部AI訓練計劃

商業創科
更新時間：10:14 2026-06-23 HKT
發佈時間：10:14 2026-06-23 HKT

Meta周一表示，將暫停一項用於AI訓練的內部程式，以調查數據安全問題，該程式追蹤員工的滑鼠移動和鍵盤輸入等數據。此前曝光的文件顯示，該內部系統的數據意外開放給Meta全體員工查閱。Meta發言人確認事件，並表示公司正展開調查。

據外媒《Business Insider》取得截圖顯示，今次洩漏事件被列為SEV 2級別；在Meta內部0至5級的事故分級中，0級最嚴重，洩露數據包括「完整的提示和轉錄文本、私人對話、人員和績效數據、DSS敏感度評級（1-4）」。 

暫無證據顯示被不當存取

Meta發言人表示，公司在設計有關計劃時已加入私隱保障措施，目前未有跡象顯示任何資料曾被Meta員工不當存取，但公司正在暫停該計劃，以便進行調查。

今次涉及的AI訓練計劃名為Model Capability Initiative（MCI）。Meta於今年4月公布該計劃，原意是利用員工鍵盤輸入及滑鼠操作等數據，改善公司AI模型能力。該計劃對大部分員工屬強制性安排，早前已引起部分員工反彈，認為公司記錄相關數據令人不安。

員工批資料未如承諾鎖定

報道又提到，事件在Meta內部引發不滿，有員工表示，自己對事件感到憤怒，雖然未見惡意存取證據，但資料未按原先承諾那樣進行安全防護，令人非常沮喪。

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