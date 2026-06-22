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港企AI使用率落後鄰近地區 AWS籲大膽創新「錯都唔緊要」

商業創科
更新時間：11:02 2026-06-22 HKT
發佈時間：11:02 2026-06-22 HKT

亞馬遜旗下雲端運算服務（AWS）香港總經理蘇小龍表示，香港企業的AI使用率落後鄰近地區，在代理式AI（Agentic AI）領域應用更已遇上瓶頸。他呼籲公司高層正視AI屬於企業轉型的工作，鼓勵大膽創新，「小步快跑，錯都唔緊要」，可短時間內見到營運成效。

AI已非IT議題 屬企業轉型

蘇小龍指出，香港市場發展AI面對多項挑戰，特別是企業制訂AI策略並不清晰，強調「AI已經唔係IT（資訊科技）議題，而係一項企業轉型」，必須由行政總裁級高層從上而下制訂決策，才能成功應用AI。

他又指出，香港企業的AI使用率普遍較鄰近市場低，當中因為產業結構不同，本港沒有大型互聯網公司及AI大模型公司，以致AI的訓練需求亦較低。但他深信，代理式AI市場空間無限大，現時企業在發展指定AI場景前，只需短時間便可預測成本及回報，不少案例亦顯示時間成本較以往縮短達九成，盈利能力亦可提升數倍，故鼓勵公司高層大膽、創新，「小步快跑，就算錯都唔緊要」，明言「百分百清楚先做Agent就太慢，大約有七成信心都建議用。」

亞馬遜首季業績顯示，AWS的年化經常性收入達到1500億美元，按年增長28%，是15個季度以來增長最快。其代理式AI平台Amazon Bedrock服務全球12.5萬名客戶進行AI開發。蘇小龍表示，AI比之前雲業務發展速度明顯更快，AWS正式從事AI業務僅3年，目前正呈倍數增長，前景可期。

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