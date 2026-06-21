OpenAI傳本周內發布GPT-5.6 高層稱「有意義的改進」

有外國科技媒體報道指，OpenAI或將於本月下旬推出新一代旗艦模型GPT-5.6，預期該模型將在編碼、Agent工作流程及3D生成等核心能力上大幅提升，並且將以更低定價推出衝擊競爭對手。

報道指，OpenAI首席科學家Jakub Pachocki近日在內部向員工表示，GPT-5.6是對GPT-5.5的「有意義的改進」。據報GPT-5.6系列涵蓋mini、標準版及Pro版，可能在本月22日至28日發佈。

Agent能力傳全面強化

有傳GPT-5.6將在Agent化能力上的全面強化，其最大上下文長度可能由100萬個tokens擴展至150萬個tokens，效率提升10%至15%，意味相同費用可處理更多工作量。另外有指GPT-5.6在代理編碼（agentic coding）場景中，表現已優於Anthropic的Mythos系列，SVG生成能力亦被指超越Claude Fable 5。