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Google DeepMind副總裁跳槽Anthropic 2年前憑蛋白質研究獲諾獎

商業創科
更新時間：11:30 2026-06-20 HKT
發佈時間：11:30 2026-06-20 HKT

Google DeepMind副總裁、2024年諾貝爾獎得主John Jumper宣佈加入Anthropic。Jumper一直是 Google AI 編碼開發團隊的核心成員，其離職恐拖累Google在AI模型的發展。

Jumper與DeepMind行政總裁Demis Hassabis共同因開發能預測蛋白質結構的 AI 模型 AlphaFold 而獲得2024年的化學諾貝爾獎。Jumper在社交平台上發文表示，在 Google DeepMind 工作近 9 年後，決定離開並加入 Anthropic，他感謝Hassabis指，「在我博士畢業僅六個月後，（Hassabis）就大膽讓我領導 AlphaFold 團隊。」Hassabis則在社交平台上感謝Jumper在過去9年的合作，「我們在 AlphaFold 上的成就改變了世界，展示了 AI 在科學與醫學上的可能性，為 AI 造福人類指引了方向。」

Google DeepMind 的發言人確認了Jumper的離職，並表示公司感謝他在推進科學與 AI 方面的貢獻，Anthropic發言人亦確認朱姆珀將加入該公司。

Google AI編碼工具傳受挫

彭博報道引據Google前員工指，Google 在向企業銷售 AI 編碼工具方面一直舉步維艱。近月DeepMind 的員工和高層也提出擔憂，認為公司缺乏針對企業需求的明確解決方案，而 AI 編碼工具已成為 Anthropic 和 OpenAI 的重點，並推動了兩間公司近期的快速發展。

Google另一位重量級研究員Noam Shazeer早前則跳槽至OpenAI。Shazeer曾共同撰寫一篇奠基性論文，推動了 AI 的爆發式發展。


 

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