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英特爾延攬前SK海力士CEO 執掌先進封裝

商業創科
更新時間：10:52 2026-06-20 HKT
發佈時間：10:52 2026-06-20 HKT

英特爾周四宣佈，聘請了晶片業資深人士、前SK海力士行政總裁的李錫熙（Seok-Hee Lee）擔任代工業務執行副總裁，負責先進封裝。他將直接向英特爾行政總裁陳立武匯報，並與英特爾現任代工執行副總裁Naga Chandrasekaran（專注於製造技術）同級，而公司另一位執行副總裁 Navid Shahriari 則將退休。

外界料並非發展存儲晶片

李錫熙在半導體產業有豐富經驗，過去曾領導韓國存儲晶片製造商SK海力士。事實上，英特爾亦一度是全球存儲晶片領域的領導者，但英特爾早年逐步退出該業務，並於2020年將剩餘閃存業務出售給SK海力士。不過據英特爾公佈，李錫熙將負責先進封裝、系統集成以及後端製造業務，有分析相信英特爾暫無意重返存儲業務。

另外，英特爾股價周四大升13%，曾見133.99美元的歷史新高，美國總統特朗普早前表示，該晶片製造商將與蘋果公司合作，在美國設計並生產半導體。彭博早前報道亦指，蘋果已就使用英特爾和三星電子在美國生產其設備的主要處理器進行了探索性討論。

蘋果目前高度依賴台積電生產晶片，如果選擇英特爾，將獲得額外供應商，這可能有助於緩解供應短缺問題，避免零組件和設備價格上漲。分析師認為，兩間公司之間的合作初期可能只是小規模的。英特爾尚未證明其工廠能與台積電的先進製造能力相匹敵。


 

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