Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙豐澳洲防詐騙工作缺失 遭罰款1.9億

商業創科
更新時間：19:02 2026-06-19 HKT
發佈時間：19:02 2026-06-19 HKT

澳洲證券及投資委員會（ASIC）發表聲明指出，滙控（005）旗下的滙豐澳洲承認在保護客戶免受詐騙方面存在缺失，導致客戶損失數千萬澳元，並同意支付3500萬澳元（約1.93億港元）罰款。

逾千未授權交易 涉款3500萬澳元

據彭博報道，事件發生於2020年1月至2024年8月期間，涉及超過1000宗未授權交易報告，牽涉金額約3500萬澳元，部分個案包括有騙徒假扮滙豐職員行騙。滙豐亦承認其系統有缺陷，未能在客戶帳戶被鎖後，通知他們如何重新取得帳戶使用權。

待法院批准和解

ASIC在聲明中指出，滙豐澳洲承認存在一系列不足，包括內部轉帳系統缺乏有效管控，以及調查詐騙個案出現延誤。ASIC與滙豐將於周四向聯邦法院尋求批准和解，當中包括裁定滙豐違法，並頒令相關罰款。ASIC又指出，滙豐澳洲已設立大規模補償計劃，現已向受影響客戶支付約2,150萬澳元賠償，後續仍會有更多補償。同時，滙豐已追回650萬澳元，並將相關款項歸還客戶。

滙控傳正尋售澳洲零售銀行業務

滙豐發言人表示，和解協議仍有待聯邦法院批准。報道稱，此際滙控正尋求出售其澳洲零售銀行業務，潛在買家據報包括澳洲國民銀行。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
珍惜生命│荔景邨老翁吊頸昏迷 妻子遭床被蓋面死亡
00:57
荔景邨老翁吊頸昏迷 妻子遭床被蓋面死亡 重案組接手調查
突發
3小時前
港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師
港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師
影視圈
5小時前
李家鼎吐心聲想一家團聚？ 數「難忘父親節」提李泳漢溫馨細節 李泳豪疑感無奈表情曝光
李家鼎吐心聲想一家團聚？ 數「難忘父親節」提李泳漢溫馨細節 李泳豪疑感無奈表情曝光
影視圈
5小時前
青沙公路奪命車禍│35歲女死者為善導會社工 為人熱情開朗 善導會：最沉痛哀悼
突發
9小時前
港鐵驚現時空旅人？ 旺角站月台拖鞋客擔挑運家當 網民揭開「穿越」奇景心酸背後｜Juicy叮
港鐵驚現時空旅人？ 旺角站月台拖鞋客擔挑運家當 網民揭開「穿越」奇景心酸背後｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
影視圈
11小時前
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
影視圈
12小時前
灣仔京東MALL今日開幕！佘詩曼親臨撐場 市民大排長龍 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
灣仔京東MALL開幕即排長龍！佘詩曼親臨撐場 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
影視圈
22小時前