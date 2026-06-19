滙豐澳洲防詐騙工作缺失 遭罰款1.9億

澳洲證券及投資委員會（ASIC）發表聲明指出，滙控（005）旗下的滙豐澳洲承認在保護客戶免受詐騙方面存在缺失，導致客戶損失數千萬澳元，並同意支付3500萬澳元（約1.93億港元）罰款。

逾千未授權交易 涉款3500萬澳元

據彭博報道，事件發生於2020年1月至2024年8月期間，涉及超過1000宗未授權交易報告，牽涉金額約3500萬澳元，部分個案包括有騙徒假扮滙豐職員行騙。滙豐亦承認其系統有缺陷，未能在客戶帳戶被鎖後，通知他們如何重新取得帳戶使用權。

待法院批准和解

ASIC在聲明中指出，滙豐澳洲承認存在一系列不足，包括內部轉帳系統缺乏有效管控，以及調查詐騙個案出現延誤。ASIC與滙豐將於周四向聯邦法院尋求批准和解，當中包括裁定滙豐違法，並頒令相關罰款。ASIC又指出，滙豐澳洲已設立大規模補償計劃，現已向受影響客戶支付約2,150萬澳元賠償，後續仍會有更多補償。同時，滙豐已追回650萬澳元，並將相關款項歸還客戶。

滙控傳正尋售澳洲零售銀行業務

滙豐發言人表示，和解協議仍有待聯邦法院批准。報道稱，此際滙控正尋求出售其澳洲零售銀行業務，潛在買家據報包括澳洲國民銀行。