蘿蔔快跑香港安全行駛里程逾23萬公里 「適應右軚左行規則」

百度（9888）旗下自動駕駛出行平台蘿蔔快跑於今日開幕的2026國際汽車及供應鏈博覽會上，展出兩輛第六代自動駕駛車RT6，並公佈在港測試進展。

自2024年11月取得香港首張自動駕駛車輛先導牌照以來，蘿蔔快跑在港測試已超過一年，截至2026年4月底，安全行駛里程已超過23萬公里。公司表示，測試區域由最初的機場島逐步拓展至北大嶼山、九龍東及港島南區，已全面「適應右軚左行規則」，在多種複雜場景實現安全平穩運行。

陳恒鑌：自動駕駛可補充香港公共交通

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌及議員林銘鋒一行到訪蘿蔔快跑展區，了解在港測試進度及智慧出行方案。陳恒鑌表示，香港面對司機高齡化問題，正正需要自動駕駛切入，期望未來以合適方式在指定區域試行營運，讓自動駕駛車輛成為現有交通的補充工具。林銘鋒則指，自動駕駛為點對點服務，有助解決司機短缺及勞動人口老化，期望盡快實現商業化營運。

測試區域擴至港島南區

百度副總裁、智能駕駛事業群組海外事業部總經理楊楠表示，香港的測試經驗為後續開拓海外市場奠定堅實基礎，與施政報告「推動業界以香港平台開拓海外，尤其右舵市場」的部署高度契合。他強調，將充分發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，持續推動自動駕駛技術走向更廣闊的全球市場。

全球全無人駕駛里程2.2億公里

全球方面，截至2026年5月，蘿蔔快跑自動駕駛總里程已逾3.3億公里，全無人駕駛里程突破2.2億公里，足跡覆蓋27個城市。截至今年4月，累計提供出行服務訂單超過2,200萬張單。2026年第一季度，蘿蔔快跑提供了320萬次全無人自動駕駛服務，3月單周訂單量高峰超過35萬張單，同比增長120%。

未來探索北部都會區及跨境服務

蘿蔔快跑表示，未來將積極探索參與北部都會區發展及跨境自動駕駛服務，引入多情景測試及應用，並與本地公共交通營運商探討合作，深化在港研發部署，助力香港成為全球自動駕駛技術創新與商業化的標桿城市。