SOGO母企據報死線前完成再融資 獲19間銀行貸款63.9億

據彭博引述消息報道，香港崇光百貨（SOGO）營運商利福國際，在以銅鑼灣旗艦店作抵押的貸款到期前數小時，成功完成再融資，暫時解除還款風險。

消息指，利福國際從19間銀行取得63.9億港元融資，低於周四到期的原有貸款餘額約67.5億港元。知情人士稱，公司將以自有現金填補差額。

今次貸款談判歷時數月，最終在限期前最後一刻落實。今次再融資將用於償還利福旗下Future Develop早前取得的大部分5年期貸款。知情人士指出，部分原有貸方退出，公司需引入多間新銀行參與。

類似情況近期亦有出現。上月酒店營運商泛海國際亦在談判數月後，臨近限期才完成7.6億港元貸款再融資，顯示本港商業房地產借貸市場仍受壓。

零售物業租金價格仍受壓

香港零售市道雖見改善跡象，但零售物業仍面對壓力。政府數據顯示，私人零售物業租金4月按年跌約2%，價格則跌約14%。零售業務方面，雖然整體零售銷售受旅遊及假期消費帶動，4月按年升8.6%，但百貨公司銷售同期仍跌6.7%。

利福國際由香港富豪劉鑾鴻持有，並於2022年以19億元私有化。劉鑾鴻今年4月曾承諾，會在到期前買入公司一筆3.5億美元、票息4.8%的債券全部未償還本金，反映其對公司的個人支持。