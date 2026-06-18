SpaceX吸乾散戶資金 3日淨流入超過七巨頭總和 韓國散戶上市首日掃近8億美元

據Vanda Research數據顯示，SpaceX上市後成為散戶資金焦點，在首3個交易日，美國本土散戶淨買入金額達3.698億美元，超過同期散戶買入「美股七巨頭」的總和。

散戶3日淨買入3.7億美元

SpaceX於6月12日在納斯達克掛牌，IPO發行價為每股135美元，上市後股價一度急升。截至周三收市，SpaceX股價較招股價累升逾42%，周二盤中市值更一度超越微軟及亞馬遜。

Vanda Research指出，在SpaceX上市前一周，英偉達（Nvidia）仍是散戶淨買入最多的股份；但SpaceX上市後的3個交易日內，散戶淨買入3.698億美元SpaceX股份，同期英偉達只錄得8,820萬美元散戶淨買入。

資金集中單一股份

Vanda Research表示，若將英偉達、Google母公司Alphabet、亞馬遜、微軟、Meta、道富標普500 ETF（SPY）及景順納斯達克100 ETF（QQQ）的散戶買入金額合計，規模亦只是與SpaceX相若。值得留意的是，Tesla及蘋果同期均為散戶淨賣出股份，因此未被納入比較。

不過，Vanda數據顯示，即使計入SpaceX上市帶來的增量，上周美股個股散戶周度淨買入額仍創2020年3月以來新低。該行指出，其他AI相關股份的散戶資金流入遠低於市場預期，目前資金幾乎集中於SpaceX一隻股份，未見明顯外溢效應。

成韓國散戶中最受歡迎美股

除美國散戶外，韓國投資者亦成為SpaceX熱潮的重要力量。被稱為「西學螞蟻」（seohak ants ，遠征美股的散戶）的韓國海外散戶，在SpaceX上市首日淨買入近8億美元股份。

據韓國預託結算院數據，韓國散戶投資者單日淨買入SpaceX金額達7.96億美元，令SpaceX成為韓國逾1,400萬名散戶投資者中最受歡迎的美股。相關單日淨買入金額，更超過過去3個月內任何其他美股的累計淨買入額。

早於SpaceX上市前，韓國投資者已對相關概念有強烈需求。數據顯示，過去一個月，韓國投資者淨買入3.1654億美元TEMA Space Innovators ETF，該基金持有SpaceX相關股份。