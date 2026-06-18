滙豐中銀渣打維持最優惠利率不變 專家料儲局短期續按兵不動 沃什工作小組或掀實質變革

美國聯儲局於本港時間周四凌晨公布議息會議結果，一如市場所料，維持利率不變在3.5至3.75厘。滙豐中午宣佈，維持最優惠利率（P）於5厘不變。滙豐對上一次於2025年10月31日調整最優惠利率，當時減息12.5點子。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變。

中銀香港亦宣佈港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率5厘及 0.001厘。

渣打香港宣佈，港元最優惠貸款利率維持不變於5.25厘，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

另外，美國聯儲局宣布維持利率不變後，香港金管局將基準利率維持在4厘。

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中原按揭王美鳳料P息維持現水平

中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港這次減息周期自2024年9月開始，銀行加快減息令最優惠利率P於去年10月底已觸底返回加息前最低水平，儘管美國預期年內有機會加息一次約0.25厘，但預期有關調整主要應對通脹壓力未除而並非息率周期轉向，美息仍會維持在現時中性水平區間，而在本地銀行存款增長理想資金充裕情況下，銀行同業拆息跟隨上調步伐未必明顯；加上樓市重返上升周期令抵押物業質素向好，下半年本港最優惠利率P較大機會維持現有最低水平。至於銀行同業拆息HIBOR，與樓按相關的1個月拆息今年上半年主要在2厘多水平，介乎2.2厘至2.7厘徘徊（季節性因素或推高拆息，最近接近半年結今天數字為2.94厘），預期1個月拆息短期內仍主要處於2厘多水平，因此，主流H按息將繼續橫行於封頂水平3.25厘一段時間。

經絡曹德明：料美短期內暫難減息

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，目前美國勞動市場表現強韌，失業率未見惡化跡象，加上受地緣政治問題影響，能源價格推高通脹數字，5月份消費者物價指數（CPI）按年增長4.2%，創三年最高水平，預計美聯儲短期內暫時未有減息機會。他又指，美息未有回落，而本港銀行體系總結餘仍維持約539億港元，HIBOR大幅回落的空間相對有限，預計HIBOR短期內大致於2厘至3厘區間徘徊，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。

華僑銀行：工作小組或有實質變革

華僑銀行香港經濟師姜靜及王灝庭表示，聯儲局將政策利率維持在3.5厘至3.75厘不變，但在經濟活動及勞動市場持續強勁的背景下，對物價穩定的側重被市場解讀為鷹派。另外，主席沃什宣布將在貨幣政策5 個領域成立工作組，涉及溝通、資產負債表、數據來源的使用及披露、生產率與就業，以及聯儲局的通脹框架，這些工作小組的建議有可能帶來實質性變革。

嘉信理財：再確立聯儲局數據為本

嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示，美國聯儲局維持利率不變，是連續第四次按兵不動。這亦是新任主席沃什上任後的首次議息決定，標誌着作為央行的重要過渡，再次確立聯儲局堅持數據為本的方針，為尤其是債市投資者帶來一定程度的安心。短期而言，預料聯儲局將保持審慎，政策或會繼續按兵不動，直至有更明確的證據顯示通脹壓力已不可扭轉。儘管部分市場人士曾預期領導層更換會帶來方向轉變，但在這個背景下，新主席於短期內難以讓政策寬鬆。



