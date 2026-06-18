聯儲局沃什拋改革藍圖 設五大政策工作組 拒透露曾否與特朗普秘密通話

接掌美國聯儲局帥印不久的主席沃什（Kevin Warsh），在最新議息結果記者會上拋出改革藍圖，宣布在貨幣政策核心領域成立五個全新專責工作組，全面審視及重塑美聯儲的運作架構。改革範圍包括溝通機制、資產負債表結構、數據來源的使用與披露、通脹框架，以及首度將人工智能（AI）納入考量的生產率與就業研究。沃什在會上重申，對2%通脹目標的承諾堅定不移，同時透露自己上任以來已與新任財政部長貝森特會面三次，惟對是否曾與總統特朗普進行過直接溝通則諱莫如深。

挺兩成通脹目標 視市場價格為最重要決策指引

根據沃什透露的時間表，這五個涵蓋美聯儲權力核心的專責工作組將在未來幾周內正式啟動運作，預計從今年秋季起，美聯儲決策層將開始獲得工作組提交的深度一手評估信息。

路透社

在各分組職能中，市場最為關注「資產負債表工作組」與「生產率與就業工作組」。沃什指，資產負債表小組將全面評估目前美聯儲實行的「充足準備金」（Ample Reserves）制度之利弊，並對規模龐大的資產負債表組成結構進行歷史性重新定性；而生產率與就業工作組，則會順應時代潮流，重點考慮引入人工智能及其他通用技術對全美勞動力市場與經濟生產率所帶來的深遠影響範圍。此外，通脹框架工作組會重新審視新時代下推動通脹的底層因素；數據工作組則負責引入全新的大數據來源與方法論調整。

通訊機制迎來大洗牌 年底前全面審視點陣圖及記者會

除了內部政策框架，沃什亦將改革火藥對準了美聯儲的對外政策溝通方式。他表示，將在今年底前對美聯儲現行的所有溝通模式進行一場全方位、底層邏輯式的全面審視。

這場通訊大洗牌將直接涉及市場極為敏感的「點陣圖」（Dot Plot）、貨幣政策會議機制以及議息後的正式新聞發布會。沃什特別強調，儘管要進行全面審視，但他依然認為新聞發布會是非常有用的溝通方式，可以向傳媒及大眾及時透露某些至關重要的貨幣政策資訊。

針對現場有記者尖銳提出，若美聯儲未來不再提供持續的「前瞻指引」（Forward Guidance），恐會引發全球金融市場更為劇烈的波動，沃什回應指，當市場過度擔憂央行將如何刻板地應對某一項單一數據時，市場的定價效率反而會下跌；相反，市場越關注實體經濟的真實情況，就越能精準判斷數據是否有效，金融市場就越可能根據其認為最有可能發生的情況進行理性定價。他說：「市場價格，才是引導央行決策者最核心、最重要的信息來源。」

在涉及核心經濟指標時，沃什強調美聯儲對實現2%通脹目標的承諾是堅定、一致且不可動搖的，在目標完全實現前，沒有任何理由重新審視或修改這個目標。他樂觀指出，目前的就業數據正朝著好的方向發展，他不認為美聯儲在追求「充分就業」與「價格穩定」這雙重使命之間，存在必須作出痛苦取捨的兩難問題。

被問及政治獨立性時，沃什未有透露自上任以來是否曾與總統特朗普進行過溝通，但他證實，自己已與財長貝森特密集會面了3次，雙方正就美國財政與貨幣政策的協調保持高度溝通。