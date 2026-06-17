微軟與LinkedIn報告指企業高層跟不上員工AI步伐 促重構業務流程

微軟與LinkedIn在港聯合發布2026年度《工作趨勢指數》報告，指出本港企業在AI應用上出現「轉型悖論」，前線員工使用AI步伐加快，但管理層在策略、文化與流程重設方面未有同步跟上，令技術普及與實際轉型之間出現落差。報告顯示，因為香港前沿專業人士佔整體AI用戶18%，高於全球平均16%，但只有19%受訪者認為公司領導層已制定清晰一致的AI策略，更甚者只有一成受訪者表示，當員工運用AI推動工作轉型時，企業會給予認可與獎勵，反映個人應用與企業步伐存在明顯落差。

金融業數碼轉型較慢

微軟香港及澳門區總經理劉彬星坦言，香港部分受監管行業，如金融業步伐相對較慢，加上不少傳統企業仍沿用舊有系統，因此轉型需時。但他強調，要發揮AI的真正價值，不能只將其視為聊天工具，而是需要宏大願景來「重新設計」整體業務流程。他又說，企業近年主動接觸微軟，研究如何把AI融入營運流程的數量明顯增加，部分本地公司已開始透過不斷測試和迭代，把公開資訊整合至AI代理系統之中，以提升報表分析、客戶跟進及商機發掘能力。

生成式AI未在企業普及

LinkedIn大中華區總經理王茜表示，生成式AI在短時間內已高度普及，但企業內部吸收與轉化能力未能同步，形成「高普及、低重構」的落差。她認為企業競爭力不再來自單一技術，而在於能否看清AI時代所需技能、持續培育人才，並讓員工在組織內流動。

報告指AI效益視乎制度

報告亦顯示，AI效益未必取決於個人是否願意使用工具，而更視乎企業內部能否建立相應制度。微軟引述研究指出，企業文化、管理層支持及人才策略等組織因素，對AI效益的影響力高於員工個人思維與行為。微軟AI策略與轉型部門企業副總裁Lorraine Bardeen表示，企業要把AI轉化為可量度的商業成果，首先要清楚界定各部門的基準與目標，例如招聘、留任、敬業度、收入或生產力，再比較引入AI方案前後的變化，而非只停留在工具使用層面。

對於部分員工擔心AI取代工作或需要為「AI代理」的錯誤負責，Lorraine Bardeen指出，企業文化需要建立「學習迴圈」，即透過實踐與調整持續改進，指出沒有AI代理一開始就能表現完美，團隊需要幫助它學習與改進，而非一遇到挫折就放棄使用。