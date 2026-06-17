Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WeLab Bank推港元定存優惠 8個月最高3厘 另設美元、澳元及歐元優惠

商業創科
更新時間：14:35 2026-06-17 HKT
發佈時間：14:35 2026-06-17 HKT

WeLab Bank（匯立銀行）宣佈推出港元及外幣定存優惠，惟名額有限，先到先得。其中，港元定存8個月期可享3厘，起存額要求40萬元或以上；若起存額20萬或以上為2.95厘；起存額10元或以上則2.9厘，不分新舊資金。

此外，該行港元定存4個月及6個月息率分別為2.8厘及2.65厘，18個月及24個月為2.9厘，起存額僅10元，同樣不分新舊資金。

港元3及12個月設特選客優惠

至於港元定存3個月及12個月則設有「特選客戶」優惠，分別為2.85厘及2.95厘，起存額同樣是10元；若為一般客戶，息率分別為2.62厘及2.9厘。

美元定存3個月最高3.8厘

外幣定存優惠方面，美元定存3個月3.8厘，起存額10美元或以上，適用於特選客戶；若為一般客戶，息率僅3.4厘。

澳元定存3個月可享3.8厘

澳元定存3個月可享3.8厘，起存額10萬澳元或以上；若起存額為10澳元或以上，則為3.5厘。至於歐元定存3個月可享2厘，起存額1,000歐元或以上。以上3款外幣定存優惠均無兌換要求，而且不分新舊資金。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄16歲學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
5小時前
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
01:25
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
突發
8小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│38歲休班消防員生前工作認真 上周觀塘碼頭救回跳海自殺男
突發
3小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
20小時前
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
影視圈
18小時前
內幕交易案判囚5月 黃百鳴今放棄保釋 即時服刑
01:11
內幕交易案判囚5月 黃百鳴今放棄保釋 即時服刑
社會
5小時前
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆有原因獲讚顏值高
03:47
星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆獲讚顏值高
申訴熱話
7小時前
00:32
有片｜青沙公路客貨車疑跣胎 的士捱撞翻滾數圈 兩乘客拋出車外當場死亡
突發
16小時前
63歲龍炳基回港外型極頹廢 花白長髮配鬍子如古稀老人 返美國大變身終極回春
63歲龍炳基回港外型極頹廢 花白長髮配鬍子如古稀老人 返美國大變身終極回春
影視圈
6小時前
美斯大三元封神，阿根廷大勝阿爾及利亞。
世界盃2026｜美斯大三元封神！阿根廷3:0大炒阿爾及利亞 16個入球追平世盃歷史神射手紀錄
足球世界
4小時前