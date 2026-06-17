WeLab Bank推港元定存優惠 8個月最高3厘 另設美元、澳元及歐元優惠

WeLab Bank（匯立銀行）宣佈推出港元及外幣定存優惠，惟名額有限，先到先得。其中，港元定存8個月期可享3厘，起存額要求40萬元或以上；若起存額20萬或以上為2.95厘；起存額10元或以上則2.9厘，不分新舊資金。

此外，該行港元定存4個月及6個月息率分別為2.8厘及2.65厘，18個月及24個月為2.9厘，起存額僅10元，同樣不分新舊資金。

港元3及12個月設特選客優惠

至於港元定存3個月及12個月則設有「特選客戶」優惠，分別為2.85厘及2.95厘，起存額同樣是10元；若為一般客戶，息率分別為2.62厘及2.9厘。

美元定存3個月最高3.8厘

外幣定存優惠方面，美元定存3個月3.8厘，起存額10美元或以上，適用於特選客戶；若為一般客戶，息率僅3.4厘。

澳元定存3個月可享3.8厘

澳元定存3個月可享3.8厘，起存額10萬澳元或以上；若起存額為10澳元或以上，則為3.5厘。至於歐元定存3個月可享2厘，起存額1,000歐元或以上。以上3款外幣定存優惠均無兌換要求，而且不分新舊資金。