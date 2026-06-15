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Cityline首登陸華為開發者大會發言 加入鴻蒙生態圈 提供在地化體驗

商業創科
更新時間：18:09 2026-06-15 HKT
發佈時間：18:09 2026-06-15 HKT

華為開發者大會日前於6月12至14日在東莞松山湖舉行，邀請了來自香港及海外的合作夥伴交流，其中Cityline作為首間獲邀出席及發言的香港售票平台，分享了與華為合作的里程碑，以及如何於鴻蒙生態系統，捕捉中港兩地文化及娛樂票務藍海。

本地與鄰近城市購票人數創新高

Cityline專門提供香港及亞洲各地的演唱會、體育賽事及文化節目門票等，在華為設備上提供在地化體驗，開拓了內地日益增長的跨境旅遊與娛樂市場。Cityline執行董事兼總經理林永存透露，去年集團本地與鄰近城市購票人數創歷史新高。

他又提到，「在新冠疫情後，我們發現很多外地旅客到香港觀看表演節目、參加展覽及活動，跨境交易有上升趨勢；華為數據亦反映，用戶跨境搜尋正在增加，當注意到跨境產品的需求與日俱增，我們馬上明白是時候將Cityline的服務融入鴻蒙生態系統」。

圖為Cityline執行董事兼總經理林永存
圖為Cityline執行董事兼總經理林永存

Cityline票務鴻蒙版5月已上架

事實上，Cityline票務鴻蒙版已於今年5月11日在華為應用市場上架，用戶可透過華為帳號登入Cityline購票系統，身處國內及國外均可使用，同時票務系統覆蓋粵港澳大灣區電子錢包、香港本地電子錢包及信用卡，包括支付寶、微信支付、八達通、AlipayHK及Payme等。

首階段Cityline已在鴻蒙生態環境推出票務系統，並將逐步延伸整個用戶體驗。例如用戶在華為天際通內的中國香港或中國澳門頁面，均已顯示Cityline文娛票務服務，並可即時進入售票頁面，直接購買心水門票。

至於即將推出的花瓣地圖則幫助用戶導航及探索多元體驗，未來擬在地圖上顯示Cityline的取票機、演出場地等位置，更提供香港古跡、藝術、文化遊旅點的內容介紹。雙方將在粵港澳文化、藝術及表演內容推廣上合作，為用戶不斷提供跨境旅遊購票便利及活動推廣。

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