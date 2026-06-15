新加坡年內推出黃金結算系統 六家銀行參與 與香港正面競爭

本港黃金中央結算系統即將在今年內試運，此時新加坡亦宣布，將聯同6家貴金屬銀行推出黃金結算系統，同時在交易、儲存、交割、金融產品等，與香港正面爭奪黃金交易中心地位。

新加坡正舉行亞太區貴金屬論壇，該國副總理兼金管局主席顏金勇公布，將於今年底建立場外交易黃金結算系統，預計從2027年起逐步開展銀行之間交易。新加坡交易所亦於今天（15日）與6家貴金屬銀行簽署諒解備忘錄，加入結算系統成員，包括星展銀行、德意志銀行、工銀標準銀行、摩根大通、華僑銀行和大華銀行，將推動新加坡黃金市場的發展，深化價格發現及建立交易活動。

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顏金勇：非取代現行黃金交易中心

他強調，新加坡並非尋求取代現有的黃金交易中心，而是成為全球黃金生態系統中的重要樞紐，旨在連結區域需求與全球流動性，並支援亞洲交易時段。

新加坡10月推黃金儲存服務

顏金勇又指出，新加坡在建立黃金交易中心有多項進展，冀讓投資者參與黃金交易、結算、交割、儲存及管理。他稱，新加坡金管局將於今年10月推出中央銀行黃金儲存服務，目前金庫供應商容量逾2000噸，而新交所亦探索推出實物交收的黃金期貨合約。另外，新加坡金管局將取消基金稅優惠計劃下，實體投資貴金屬的5%的上限。

本港構建黃金交易生態圈之際，新加坡亦推出多項措施競爭。

本港黃金結算系統同於年內試運

新加坡的舉動正面與香港競爭，本港正推動國際黃金交易、儲存、結算及風險管理中心，由政府全資擁有的「香港貴金屬中央結算系統有限公司」（港金結算公司）將於今年內試營運。

港金結算公司董事會成員有11家國際銀行，包括5間中資銀行及6間國際銀行，其中摩根大通均是港星兩地結算系統的成員。

財庫局與內地準備互聯互通工作

財經事務及庫務局早前亦指，為全面構建黃金交易生態圈，計劃3年內本港儲存量超過2000公噸，積極推動金商在港建立或擴建精煉廠，協助企業物色廠房及倉儲用地。財庫局又指，已分別與深圳市地方金融管理局和上海黃金交易所簽署合作備忘錄和合作協議，為未來與內地互聯互通做好準備。另外，港交所計劃未來數月內，重啟黃金期貨交易。