Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

再多3間保險公司參與保監局「人工智能促進計劃」 總數增至10間

商業創科
更新時間：17:14 2026-06-15 HKT
發佈時間：17:14 2026-06-15 HKT

保監局今天舉辦「人工智能促進計劃研討會」，並歡迎再多3間保險公司參與「人工智能促進計劃」，包括宏利香港、中銀人壽及中國人壽，使自2025年8月以來的重點參與保險公司總數增至10間。

推動負責任方式採用AI

宏利香港及中銀人壽分別宣佈加入保監局最新一期「人工智能促進計劃」，成為該計劃的重點參與保險公司。宏利指公司致力推動以負責任方式採用人工智能（AI），並支持香港發展成為區內AI創新樞紐。同時，作為計劃的重點參與者，宏利香港參與在香港成立AI卓越中心，通過培訓項目支援AI人才發展，並促進業界與監管機構的知識交流。

中銀人壽方面，透過簽署《人工智能承諾》，將進一步推動負責任、具道德操守及創新元素的AI應用，持續提升客戶體驗，優化營運效率及風險管理能力。公司亦已啟動籌建專屬AI卓越中心，致力推動創新方案落地應用及解決營運痛點，並透過資源共享及經驗交流，扶持本地初創企業及創科生態圈發展。

AI正迅速改變保險業生態

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（Patrick Graham）表示，AI正迅速改變保險業生態，促使保險公司重新審視客戶服務模式，同時有助於提升營運效率及應變能力。公司將藉「人工智能促進計劃」及其在提升AI能力及人才發展方面持續投放資源，進一步在業務層面上以負責任方式擴展AI應用。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，數碼轉型一直是公司的重要戰略方向，並深信AI發展必須在創新與商業責任之間取得平衡，並恪守「以人為本」的原則，開創科技賦能工作效益和客戶體驗的新里程。
 
保監局主席姚建華說，保險公司展現出更強的責任承擔與管治能力，以及自律地選擇應用案例以提升業務價值和客戶服務。同時，香港的AI及保險科技生態圈持續壯大，更多解決方案提供者引入與核心保險職能相關的能力。由於AI應用並非單獨生成，而是有賴保險公司、科技企業以至整個生態圈共同推進，所以這是非常重要的。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
01:02
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
22小時前
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
影視圈
8小時前
其士爭產案丨五女周蕙蕙繼承遺產多姐妹一倍 自發「分一半」予七弟周維正
其士爭產案丨五女周蕙蕙繼承遺產多姐妹一倍 自發「分一半」予七弟周維正
社會
3小時前
廖志強今被頒令破產。蘇正謙攝
欠債逾290萬 大班麵包西餅主席廖志強被頒令破產
社會
6小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
00:40
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
政情
10小時前
世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵
世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵
減肥運動
4小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
3小時前