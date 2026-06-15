再多3間保險公司參與保監局「人工智能促進計劃」 總數增至10間

保監局今天舉辦「人工智能促進計劃研討會」，並歡迎再多3間保險公司參與「人工智能促進計劃」，包括宏利香港、中銀人壽及中國人壽，使自2025年8月以來的重點參與保險公司總數增至10間。

推動負責任方式採用AI

宏利香港及中銀人壽分別宣佈加入保監局最新一期「人工智能促進計劃」，成為該計劃的重點參與保險公司。宏利指公司致力推動以負責任方式採用人工智能（AI），並支持香港發展成為區內AI創新樞紐。同時，作為計劃的重點參與者，宏利香港參與在香港成立AI卓越中心，通過培訓項目支援AI人才發展，並促進業界與監管機構的知識交流。

中銀人壽方面，透過簽署《人工智能承諾》，將進一步推動負責任、具道德操守及創新元素的AI應用，持續提升客戶體驗，優化營運效率及風險管理能力。公司亦已啟動籌建專屬AI卓越中心，致力推動創新方案落地應用及解決營運痛點，並透過資源共享及經驗交流，扶持本地初創企業及創科生態圈發展。

AI正迅速改變保險業生態

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（Patrick Graham）表示，AI正迅速改變保險業生態，促使保險公司重新審視客戶服務模式，同時有助於提升營運效率及應變能力。公司將藉「人工智能促進計劃」及其在提升AI能力及人才發展方面持續投放資源，進一步在業務層面上以負責任方式擴展AI應用。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，數碼轉型一直是公司的重要戰略方向，並深信AI發展必須在創新與商業責任之間取得平衡，並恪守「以人為本」的原則，開創科技賦能工作效益和客戶體驗的新里程。



保監局主席姚建華說，保險公司展現出更強的責任承擔與管治能力，以及自律地選擇應用案例以提升業務價值和客戶服務。同時，香港的AI及保險科技生態圈持續壯大，更多解決方案提供者引入與核心保險職能相關的能力。由於AI應用並非單獨生成，而是有賴保險公司、科技企業以至整個生態圈共同推進，所以這是非常重要的。