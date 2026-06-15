數碼港學院與金管局合作 啟動「金融科技先鋒聯網2.0」

「數碼港・大學合作夥伴計劃 2026」上周六（13日）正式啟動，金管局作為榮譽贊助，將與數碼港學院合作，同步啟動「金融科技先鋒聯網2.0」（IPMN 2.0），結合數碼港的創科人才培育平台及金管局的金融業網絡，為參與隊伍提供接觸金融科技及銀行業界的機會，進一步拓展學生對創新科技應用場景的認識，同時為金融科技業界帶來新動力。

學生隊伍將赴英參與訓練營

本屆「數碼港・大學合作夥伴計劃 2026」繼續獲得本地12所大學的協助和支持，共52名學生組成的20支隊伍，包括約六成非本地學生來自哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、孟加拉、泰國及馬來西亞等中亞及東盟地區，將接受一系列與創科和創業相關的培訓，並前赴英國倫敦政治經濟學院（LSE）參與今年的海外創業訓練營。

倫敦政治經濟學院旗下LSE Generate聯合創辦人兼主管Laura-Jane Silverman。

該學院首度擔任計劃的創業訓練營夥伴，20支隊伍、大學及數碼港代表將於8月4日至13日前赴英國參與創業訓練營，透過企業參觀、工作坊，以及與專家交流，了解人工智能、區塊鏈、網絡安全及數據科學等科技的最新發展，並了解海外創投基金及創業趨勢，提升國際視野。

有機會晉身「數碼港培育計劃」

完成訓練營後，20支隊伍將於8月底在香港舉行的演示日中發表其項目意念，最多10支表現優秀的隊伍將會獲得「數碼港創意微型基金」10萬港元的種子資金，資助他們在未來6個月內開發產品原型，並有機會晉身「數碼港培育計劃」，成為數碼港培育公司，由數碼港為它們提供資金及全面的技術和業務支援。

數碼港學院亦將於稍後公布IPMN 2.0的隊伍名單。獲選團隊將有機會與銀行夥伴合作，參與由銀行提出的實際業界項目，並在業界導師指導下探索創新科技於金融服務及銀行業場景的應用，深化對金融科技生態圈及業界需求的了解。

