滙豐手機App一度「死機」 用戶未能登入網上理財 發言人：下午2點前已恢復正常
更新時間：14:38 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:13 2026-06-15 HKT
發佈時間：10:13 2026-06-15 HKT
港股反彈之際，滙豐銀行手機App卻傳出「死機」。記者於今早10時左右亦嘗試登入滙豐App，但顯示「暫時未能登入」，以及「暫時未能連接網上理財服務，請稍候再試」的字眼。滙豐發言人回覆查詢時則表示，「今天早上，部分客戶未能正常使用本行某些服務，我們正努力處理以盡快恢復正常運作，不便之處敬請原諒」。
其後，發言人稱，「所有服務在下午2點前已全面恢復正常。不便之處，敬請原諒」。
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