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螞蟻集團據報秘密改版支付寶 或引入AI助理「阿寶」

商業創科
更新時間：17:14 2026-06-14 HKT
發佈時間：17:14 2026-06-14 HKT

據內媒《科創板日報》引述消息指出，螞蟻集團正秘密測試AI版支付寶，新版本將顛覆原有用戶交互，可一鍵切入原生AI界面，實現從服務到資金管理的智能化，但未定上線時間；螞蟻集團亦拒絕評論。此外，彭博報道亦指，螞蟻集團正測試對支付寶的全面改版，計劃引入AI代理介面，以向勁敵微信爭奪用戶。

授權後可執行理財任務

據彭博引述消息指出，螞蟻集團將推出一項新功能，用戶可以透過輸入文字或語音指示，讓支付寶的AI助理（阿寶）預訂車輛、訂購咖啡或安排外賣等。知情人士又表示，經用戶授權後，該助理還能執行購買基金等理財任務。

報道又提到，螞蟻集團即將進行的更新，反映了AI領域正在掀起一股更廣泛的趨勢，AI代理成為業界的主流關注點，支付寶和微信等平台也致力於實現這一目標，而能夠更好地完成這項工作的公司，將在中國互聯網領域的關鍵競爭中佔據優勢。

相關文章：螞蟻推海外AI支付解決方案 商業模式走向「用戶授權、智能體執行」

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