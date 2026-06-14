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Anthropic新模型遭封禁 據報由亞馬遜CEO及美官員促成

商業創科
更新時間：16:59 2026-06-14 HKT
發佈時間：16:59 2026-06-14 HKT

美國AI初創公司Anthropic為配合特朗普政府的合規要求，暫停向所有海外用戶提供其最強模型Fable 5和Mythos 5的存取權限後，據《華爾街日報》引述消息指出，有關決定是由亞馬遜行政總裁Andy Jassy與美國財長貝森特在內的官員對話所促成。不過，報道指Jassy的本意是一般性安全預警，但事件卻迅速升級為全面封禁。

研究人員繞過了安全護欄

報道指出，Jassy向美國官員表示，亞馬遜的研究人員利用一系列提示詞，繞過了Anthropic旗艦模型Fable 5的安全護欄，獲取了可用於網絡攻擊的敏感訊息。美國白宮隨即召開緊急會議，最終讓商務部實施對Fable及Mythos模型的出口管制，禁止海外用戶訪問。

稱特朗普對新政策有保留

報道提到，儘管特朗普認為這項措施可能阻礙創新而有所保留，但他最終還是作出批准。白宮AI顧問David Sacks亦在社交媒體上表示，政府「不情願」發布了這項限制，並指政府現在希望Anthropic能夠解決安全問題，以解除出口管制，並讓Fable重新進入市場。

OpenAI等競爭對手或受益

然而，如果用戶轉向了其他模型，有關措施可能會阻礙Anthropic最早於今年秋季進行的IPO，也可能使OpenAI等競爭對手受益。

報道又指，美國政府長期以來一直認為Anthropic無法有效管理其新模型帶來的安全風險；同時，政府官員於上周五與Anthropic行政總裁Dario Amodei通話後，更進一步強化看法。部分官員表示，Anthropic在通話中表現出不願與政府安全專家合作解決安全問題的態度。

事實上，Anthropic曾與特朗普政府就軍方使用該公司AI工具爭執，導致五角大廈史無前例地將該公司列入限制名單，而Anthropic亦就此提起兩宗訴訟。

針對政府最新舉措，Anthropic表示，關閉所有用戶對Mythos和Fable的存取權限，可能會阻礙全球企業利用這些工具識別軟件漏洞，並指其許多研究人員都是外籍人士，意味政府的新規定實際上阻止他們存取自己參與開發的產品。

另—方面，今次事件的複雜性在於亞馬遜既是Anthropic的主要投資者，也是其晶片供應商，同時還將Anthropic的模型部署於自身軟件漏洞識別業務中。亞馬遜發言人則表示，作為一家服務於眾多私營和公共部門客戶的領先雲服務提供商，政府就潛在安全風險徵詢意見並不罕見，但對於有關情況不會透露討論細節。

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