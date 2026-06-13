遵守美國政府國安指令 Anthropic禁所有客戶存取Fable 5及Mythos 5

據彭博報道，Anthropic為遵守特朗普政府的指令，防止外國人士接觸其先進AI系統，將停止所有客戶對Fable 5和Mythos 5人工智能模型的存取權。

據公司在聲明中指出，美國政府援引國家安全權限，已發布出口管制指令，要求暫停所有外國人士（無論身在美國境內或境外，包括 Anthropic 的外籍員工）對 Fable 5 和 Mythos 5 的存取。為確保合規，該命令的「實際效果」是必須「突然停用」所有客戶的存取權限，包括美國境內的客戶。其他模型則不受影響。

特朗普政府至今最重手限制

Anthropic表示，該指令於周五下午 5:21 收到，這是特朗普政府至今為止對尖端模型施加限制的最重大措施，彭博報道指，一名美國官員證實商務部已發出該信件。

周五的指令進一步加大了Anthropic面臨的政府壓力。今年初，五角大樓在一場持續的合約爭議後，將該公司列為供應鏈風險，爭議焦點在於公司堅持明確規範的防護措施。

這項限制也可能阻礙 Anthropic 的業務增長。Anthropic 是美國最具價值的初創公司之一，預計在未來幾個月內推動上市計劃。

Anthropic：理解但不同意

Anthropic 表示，該指令並未提供政府國家安全疑慮的具體細節，並指；「我們的理解是，政府認為已發現一種繞過或越獄 Fable 5 的方法。然而，我們不同意僅因發現一個狹窄的潛在越獄漏洞，就成為召回已部署給數億人使用的商業模型的理由。」

Anthropic 今年4月首次向一小部分商業和政府合作夥伴推出 Mythos 模型，並警告其具備發現網路安全漏洞的能力。該公司本周推出了面向公眾的 Fable 5，並設置了嚴格的防護措施，以防止客戶將其用於潛在危險的網路或生物用途。

Mythos 的推出加速了特朗普政府在 AI 政策上的行動，包括最近的一項行政命令，呼籲自願進行模型審查。該命令明確指出，其中任何內容都不應被解讀為建立強制性許可制度。

相關文章：OpenAI被美國多州聯合調查 傳涉未成年人保護