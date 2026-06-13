滙豐據報捲入中東消費品企業IFFCO債務危機 涉款或達4億美元

彭博引述知情人士報道，滙豐控股（005）捲入中東最大消費品公司之一IFFCO集團的債務危機。報道指，滙豐是 IFFCO的最大債權人，涉及債務約有4億美元。

IFFCO生產的產品涵蓋食用油、餅乾以及個人護理品牌，該公司已經花費數月時間重組約20億美元的債務。由於未能達成協議，一個債權人團體最近已提交破產申請。

知情人士表示，目前尚未清楚滙豐是否在最近幾周縮減了債務敞口。迪拜的Emirates NBD銀行也是該公司的另一大債權人，據部分人士透露，其敞口已大幅減少至逾1億美元。

總部位於阿聯酋的IFFCO成立於1975年，經營London Dairy雪糕品牌，業務遍及約50個國家。其產品組合涵蓋食品、包裝、化工和物流。該公司可追溯至1865年成立的印度農產品貿易商Allana集團，

IFFCO私人持有的公司在阿聯酋及海外擁有多個製造設施，生產從食用油到動物飼料的一切，已成為海灣國家食品安全體系中的重要一環。然而，中東區域衝突卻擾亂了霍爾木茲海峽的物流，限制了企業進口原材料的能力。