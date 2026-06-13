貝索斯駁斥AI導致失業 「創造10倍以上機會」 辦AI新企業提升產品發明速度

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）預計人工智能(AI)將「在經濟中造成勞動力短缺」，駁斥外界對AI將導致人類失業的擔憂。此外，他正創辦一家提高工程師生產力的新企業。

打造AGI工程師助小團隊

據《華爾街日報》報道，貝索斯正共同領導一家名為Prometheus的新AI企業。該公司計劃打造一名「通用人工智能(AGI)工程師」，能夠設計和製造噴氣發動機等複雜的實體產品。他表示，該公司的目標是幫助工程師，讓發明創造變得更簡單、更快捷，從而讓小團隊也能在更短的時間周期內成就規模大得多的事業。

Prometheus表示其估值約為410億美元，目前已從貝索斯、摩根大通、高盛和貝萊德等投資者處籌集了120億美元。該公司在三藩市、倫敦和蘇黎世設有辦事處，已招募約150名員工。

料生產力將大幅提高

另一方面，雖然矽谷對AI的前景充滿熱情，但公眾卻日益擔心AI將引發大規模失業。貝索斯說，年輕人對AI的一些悲觀情緒「與現實恰恰相反」，他表示AI將意味著當今現有工作崗位所需人手減少，但它也將創造出遠超以往的機會，並大幅提高生產力。

貝索斯認為，如果AI讓發明創造變得更廉價、更快捷、更容易，就業最終將會增加，因為「即使你將所需人手縮減至原來的十分之一」，這項技術也將創造出「10倍以上」的機會，「雙薪家庭未來將出現一人退出勞動力市場的情況，因為生產力將大幅提高。」