財庫局與塞浦路斯簽訂稅務協定 避免雙重課稅 本屆政府第13份

財經事務及庫務局局長許正宇今日（12日）與塞浦路斯共和國駐華大使庫拉‧索菲亞努，簽署全面性避免雙重課稅協定。協定將在雙方完成批准程序後生效，行會根據《稅務條例》以先訂立後審議程序，提交立法會省覽。

兩地居民抵免同一筆收入稅項

政府指，這是香港簽訂的第58份相關協定，亦是今年第三份。按照協定，香港居民在塞浦路斯繳付的稅項均可根據《稅務條例》（第112章）抵免香港就同一筆收入所徵收的稅項，而塞浦路斯向香港居民徵收的特許權使用費預扣稅，稅率將由現時最高10%降至3%。

許正宇：促進雙邊貿易和投資

許正宇表示，本屆政府至今已簽訂13份協定，未來將聚焦「一帶一路」沿線經濟體，讓以香港為基地的企業在對外拓展業務時可享有更大稅務確定性及避免雙重課稅。他指出，塞浦路斯是「一帶一路」參與者，亦是香港在歐洲的重要貿易夥伴，協定有助促進雙邊貿易和投資。