TVB設立深圳前海總部 轉型為「灣區綜合媒體」 將開拍《新聞女王3》

電視廣播（511，TVB）宣布，於深圳前海設立總部，全面深耕大灣區市場。TVB行政主席許濤指出，內地觀眾是集團用戶增長與轉型的核心動力，在前海設立總部，標誌TVB從香港本土媒體轉型為灣區綜合媒體，將聯動灣區傳媒與製作機構開展內容共創，同時善用劇集、角色、金曲等知識產權（IP）資源，拓展文娛、零售、教育等領域，釋放文化商業價值。

與字節跳動旗下合作應用AI

在發布會當日，TVB與字節跳動旗下火山引擎，簽署擴增實境（AR）內容深度合作備忘錄，雙方將運用AI技術提升製作效率與內容品質，合力推動媒體行業數碼化升級。同時，發布會上透露《新聞女王3》即時開拍。

將改名「無綫集團」 建跨媒體公司

TVB商務營運總經理蕭世和表示，公司名稱將從「電視廣播」改名為「無綫集團」，轉型為跨媒體影視娛樂集團，目前正緊跟「十五五」規劃，配合香港建立區域知識產權貿易中心，發掘IP價值，協助灣區內地企業藉香港平台拓展海外市場。

TVB指出，其翡翠台及明珠台自2007年已進駐大灣區，至2024年收回廣東頻道的廣告營銷權，今年重設廣州辦事處並擴充營銷團隊，加快推進前海總部及影視製作基地建設。該公司又指，TVB穩居灣區收視榜首，黃金時段每分鐘觀眾過百萬，月活躍觀眾達3000萬名，平台聚集近2900萬名高消費力年輕受眾。

內地拍劇 堅持港劇特色

TVB副總裁（戲劇合拍）、77工作室總裁鍾澍佳介紹，該公司已在灣區拍攝14部多元題材劇集，深圳77工作室作為區內製作樞紐，實現香港創意與當地資源對接。他指，未來將搭建「香港創意研發+深圳製作落地」雙中心模式，引入AI虛擬場景、智能剪輯等技術，推動影視製作數碼化、工業化，同時圍繞《新聞女王》、《金枝慾孽》等新舊經典IP展開多元化開發，堅持港劇特色，完善灣區影視產業鏈，把優質作品輸向全球。