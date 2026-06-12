Anthropic據報簽逾十份數據中心意向書 涉逾1GW容量 擬引Google擔保租約

據科技媒體The Information報道，Claude開發商Anthropic近月已與多家美國數據中心開發商簽署逾十份意向書，合計覆蓋逾1吉瓦（GW）數據中心容量。

目標未來鎖定至少10GW容量

報道指，隨着企業客戶大量使用Anthropic的AI程式設計工具及其他模型，公司算力需求近月急劇上升，推動相關租約談判加快。Anthropic中期目標是在未來數年內鎖定至少10GW數據中心容量，相當於可為10座三藩市或丹佛規模的城市供電。

目前，Anthropic主要透過亞馬遜雲服務（AWS）及Google等雲服務商租用晶片伺服器，以獲取算力。今次推進數據中心租賃，被視為其算力戰略重大轉型。

租賃數據中心通常意味同時採購並營運其中的伺服器設備，此舉將令Anthropic逐步掌握對晶片價格與供應的更大控制權，並延伸至伺服器機架、網絡設備等相關技術，長期有助於壓縮計算成本。

意向書屬非約束性文件

不過，報道亦指出，今次簽署的意向書屬非約束性文件，主要為Anthropic爭取時間，對開發商及選址進行盡職調查，因此公司最終可能不會推進部分或全部項目。

為推動相關計劃，Anthropic已組建專門團隊負責租賃談判，當中包括兩名前Google管理層。

融資結構方面，由於Anthropic自身資產負債表及信用評級不足，未必足以支撐大型數據中心項目融資，公司正與Google洽談財務擔保安排。根據討論中的方案，若Anthropic未能履行付款義務，Google將代為支付，為數據中心開發商及貸款方提供額外保障。

Google與Anthropic在晶片層面已有深度綁定。與Google共同設計的張量處理器（TPU），將是Anthropic計劃在上述設施中使用的核心硬件。

OpenAI亦洽租10GW園區

Anthropic的路線與OpenAI相似。OpenAI據報正就租賃俄亥俄州一個規劃中的10GW數據中心園區展開深入談判，英偉達亦曾討論為該項目提供財務擔保支援。該園區全面建成後，總成本至少達5,000億美元。

上市審查或聚焦算力開支

值得注意的是，Anthropic及OpenAI已合計承諾向雲服務商租用逾1萬億美元AI伺服器。若再疊加自有數據中心租約，相關財務義務或進一步增加數百億至數千億美元。兩家公司均已透露上市意向，報道指，計算資源採購安排預計將成為上市審查的核心議題。