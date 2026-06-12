阿里據報15億美元爭購樸樸超市 較高鑫出價高逾倍 擬撼美團電商版圖

據彭博引述消息報道，阿里巴巴（9988）提出以15億美元收購內地生鮮配送平台樸樸超市，出價較高鑫零售（6808）早前提出的6億美元高逾一倍，此舉亦被視為從美團（3690）手中奪取更多電商市場份額。

美團早前斥資收購叮咚買菜

消息人士指，高鑫零售早前曾提出以6億美元收購樸樸超市。高鑫曾是阿里巴巴的關聯公司，目前由私募基金DCP Capital支持。值得注意的是，就在幾個月前，美團宣佈以7.17億美元收購叮咚買菜，擊敗了其他競購者。

相關文章：美團56億收購叮咚中國業務 內地併入逾千前置倉 賣家禁5年國內零售競爭

樸樸年收入逾300億元

樸樸超市總部位於福建，是中國少數仍未被大型平台收購的獨立生鮮零售電商之一。公司年收入超過300億元人民幣，主要透過30分鐘配送網絡營運，覆蓋福建、廣東、四川及湖北四個省份約10個城市。

目前，美團收購叮咚買菜的交易仍待反壟斷監管機構批准。若樸樸最終出售予阿里或其他行業龍頭，同樣可能引起北京監管部門關注。

相關文章：內地市監局約談5大電商 包括阿里京東小紅書 涉「百億補貼」虛假宣傳