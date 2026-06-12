SK海力士擬引入外部AI工具 改善工作流程 研採用Copilot及ChatGPT

據韓聯社引述消息報道，繼競爭對手三星電子近日推動AI全面融入營運後，南韓晶片大廠SK海力士正考慮更廣泛採用AI技術，以改革內部工作流程。

稱需平衡技術保護與AI應用

消息指，SK海力士行政總裁郭魯正周四在公司會議上表示，公司正尋求在保護產業技術與擴大AI應用之間取得平衡，並正評估引入外部生成式AI模型。

郭魯正表示，公司正考慮採用Microsoft 365及Copilot，亦正從安全及系統架構角度，研究在公司內部使用ChatGPT的可能性。

非核心技術範圍先試用

他補充，SK海力士計劃先在不涉及核心技術的領域，逐步引入外部AI服務，然後再逐步擴大使用範圍。

目前，SK海力士已營運一套基於開源生成式AI模型的內部AI服務。公司計劃透過引入外部生成式AI平台，讓員工可使用更廣泛的AI模型。

三星早前推動AI全面融入營運

本周較早前，三星電子宣布計劃全面整合外部AI，以從根本上改造工作流程及企業文化。

根據三星計劃，旗下各子公司的行政總裁將親自領導管理創新工作，將AI應用於八大核心業務職能。