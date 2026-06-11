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金管局、人行及印尼央行簽合作備忘錄 爭取年底落實港印雙邊貨幣交易安排

商業創科
更新時間：20:47 2026-06-11 HKT
發佈時間：20:47 2026-06-11 HKT

香港金管局、印尼中央銀行及中國人民銀行簽署合作備忘錄，同意建立合作框架，以促進印尼與香港於雙邊交易中使用印尼盾及離岸人民幣。是次雙邊貨幣交易安排的推出時間將視乎金管局和印尼央行後續的討論，以及與業界溝通的進展，目標是爭取在今年年底投入運作。相關細節和工作進度將適時對外公布。

在是次合作備忘錄的基礎上，將構建一個雙邊貨幣交易框架，便利印尼與在港企業及機構在跨境貿易與投資等方面以印尼盾及離岸人民幣進行直接兌換及結算，從而提升跨境交易效率，並推動區內貨幣的更廣泛使用。

具體時間及運作程序將於今年稍後公布

金管局與印尼央行將積極推進雙邊貨幣交易框架的籌備工作，包括訂立全面的運作指引。雙方亦將委任當地數家銀行為特許交叉貨幣做市商，參與此框架。有關運作程序、具體時間表及參與銀行的詳情預計將於今年稍後公布。

金管局總裁余偉文表示，是次合作備忘錄標誌着三地央行在深化貨幣及金融合作方面邁出重要一步。建立香港與印尼之間的雙邊貨幣交易框架，更是推動區內貨幣及人民幣使用的重大突破，凸顯香港作為離岸人民幣樞紐的獨特優勢。

近十年來，內地、印尼及香港之間的經濟聯繫顯著增強。內地與印尼之間的貿易額上升了兩倍，去年達到1670億美元。同時，香港對印尼的直接投資亦由約10億美元上升至約110億美元，使其成為印尼第二大的外商直接投資來源地。不少內地和國際的實業家和投資者都通過香港投資印尼。隨着三地經貿關係日益緊密，企業和金融機構在貿易、投資及金融交易等經濟活動中，使用印尼盾與人民幣的交易需求正逐漸增加。

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