Baleno母企德永佳指本港零售環境喘定 門店有錢賺 電商業務增長勢頭好
更新時間：16:11 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:11 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:11 2026-06-11 HKT
服裝品牌Baleno母企德永佳集團（321）行政總裁何麗康表示，本港零售環境初步穩定，門店開始賺錢，並錄得同店銷售增長，該企將繼續透過知識產權（IP）合作，提升產品吸引力及競爭力。他又指，公司電商增長勢頭持續，對今個財年審慎樂觀。
拓展跨境電商業務
何麗康表示，中國市場全面轉向「線上優先」模式，去年電商商品交易總額（GMV）達26億元，增長1.3倍，今年至今電商增長勢頭依然持續，未有減慢，並將拓展跨境電商。德永佳執行董事胡智恒補充，首選東南亞市場，包括新加坡、印尼、泰國、馬來西亞等，亦會考慮推出鞋、行李箱等非服裝類產品。
越南廠房貢獻漸增
何麗康又指出，越南廠房經過兩年多投資和開發，已進入成熟期，產能和毛利率逐步提升。他稱，目前越南產能佔整體約25%，預期將增至30%，隨著第二期擴建陸續投產，未來貢獻將顯著增加。
上年度多賺38% 冀維持派高息
德永佳今年3月底止全年純利1.61億元，按年升38.4%，當中零售業務轉虧為盈。派末期息每股0.06元，全年共派0.1元，總金額與去年持平，派息比率86.2%。期內收入51.5億元，按年下跌7.9%，何麗康稱，希望維持其高息股定位，派息比率維持在核心利潤的60%至80%。
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